Máris a közönség kedvence lett Bánhidy András Az énekes egy remek live videót tett közzé a napokban Bánhidy András története nagyon a hazai zeneiparban, hiszen a korábbi, sikeres sportolói pályafutást befutó vízilabdázó, 2020 végén debütált szóló dalával, amely azonnal bekerült a rádiókba, valamint a legnagyobb videómegosztó portálon is több ezres nézettséget ért el.



Andris jelenleg az első lemezén dolgozik, amelyről hamarosan napvilágot lát egy újabb dal is, a Figyellek. Az Álom volt vagy valóság slágergyanús szerezményt viszont nemrégiben élőben is előadta egy próbateremből a Facebook követpinek, mondanunk sem kell, sikerrel:



A Facebook live itt tekinthető meg: https://fb.watch/ 36DhdM2P28/ A dal stúdiófelvétele pedig itt:

