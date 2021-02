A Véletlen című művet mutatják be a ZeneHorizontban Tiszai Péter Véletlen című művét mutatják be a Budapesti Filharmóniai Társaság (BFT) online sorozatában, amely filmes formátumban kelti életre a zenében rejlő történeteket. A ZeneHorizont új epizódja Tiszai Péter vonósnégyesre írt Véletlen című művéhez társított egyedi cinematográfiai világot - olvasható a Budapesti Filharmóniai Társaság MTI-hez eljuttatott közleményében. A művészfilmben Törőcsik Franciska színésznő egy csellistát alakít, a zenész szövevényes napja és a véletlenek sora szülte szerelmi szál elevenedik meg a néző előtt. A film egyúttal egy budapesti anzix, számos egyedi felvétel látható a város kultikus helyszíneiről.



A Budapesti Filharmóniai Társaság online sorozatával támogatja a kortárs zene szélesebb körű megértését, befogadását: kortárs klasszikus zenei műveket fedeznek fel egy új, vizuális szemszög által.



Mint írják, a mai korban a klasszikus zene digitális megjelenítése szinte elvárássá vált. Az Erkel Ferenc által alapított Filharmóniai Társaság 168 éves története során számtalan alkalommal mutatott be kortás műveket Mahlertől Bartókig, akiket ma "nagy klasszikusként" tartanak számon.



A ZeneHorizont című sorozat célja, hogy új megközelítésben tekintsen a közönség a kortárs zenére a kisfilmek vizualizációja által. "A klasszikus zenét megjelenítő művészfilmek egyedi színfoltjai digitális világunknak, melyek segítenek megérteni, megismerni korunk zeneszerzőit" - fogalmaznak.



A Budapesti Filharmóniai Társaság zenészei stúdióminőségben rögzítik az adott zeneműveket, amelyekhez Tuza Norbert rendező és Szín Róbert operatőr, azaz az Ambient Pictures csapata jeleníti meg a művek által elmesélt történetet.

A ZeneHorizont második epizódja a https://www.youtube.com/watch?v=lqyoT-4mX3o&t=10s linken érhető el. [2021.02.14.]