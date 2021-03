Sissi, a magyar királyné címmel mutatnak be operettet júniusban Júniusban mutatják be a Sissi, a magyar királyné című darabot Gödöllőn a Monarchia Operett előadásában. A produkciót június 11-én láthatja először a közönség Gödöllőn, ezt követően több város szabadtéri színpadán is bemutatják. Augusztus 15-én, a Városmajori Szabadtéri Színpadon tartják a budapesti premiert, ezt követi egy erdélyi turné és ősszel egy magyarországi körút - olvasható a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében. Mint írják, Sissi, a magyar királyné (Erzsébet) online olvasópróbái már elkezdődtek. Huszka Jenő operettje egy humorral átszőtt szerelmi legenda, amely gróf Andrássy Gyula, az Osztrák-Magyar Monarchia későbbi külügyminisztere és Erzsébet királyné (Sissi) beteljesületlen szerelméről szól.



Az előadásban olyan neves színészek lépnek színpadra többek között, mint Denk Viktória, Oszvald Marika, Peller Károly, Szendy Szilvi vagy Árvai Dániel. Az operett rendezője Kerényi Mikós Gábor - Kero, aki az Elisabeth című musicalt is rendezte 25 évvel ezelőtt. MTI [2021.03.22.]