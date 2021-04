Jön az újabb Virtuózok - már lehet jelentkezni! Már megnyílt a jelentkezési lehetőség a Virtuózok V4+, a közmédiában látható klasszikus zenei televíziós tehetségkutató második évadába - közölte az MTVA Sajtó- és Marketing Irodája az MTI-vel. Mint írják, a műsor komolyzenei tehetségei esélyt kaphatnak arra, hogy világsztárokkal léphessenek fel, a Kis Virtuózok Alapítvány és támogatói révén hangszereket vásárolhassanak, mesterkurzusokon vehessenek részt.

A versenyre jelentkezni a https://virtuozok.hu/jelentkezes/ oldalon lehet.



A közleményben kiemelik, hogy a Virtuózok című műsor 2018-as korcsoportnyertese, Balázs-Piri Soma egy Yamaha mesterzongora tulajdonosa lett. A komolyzenei tehetségkutató győztese a hangszert Plácido Domingo támogatásának, valamint félretett nyereményének köszönheti.



Balázs-Piri Somát 2018-ban ismerhette meg az ország. Az akkor 14 éves fiú a klasszikus zenei televíziós tehetségkutatóban a kicsik korcsoportgyőztese lett. Nyolc évesen kezdett el a hangszeren játszani. A versenyben való részvétel után gyerekkori álma teljesült, játszhatott a Művészetek Palotájában. A műsor olyan lehetőségeket biztosított számára, amelyekkel kinyílt előtte a világ - olvasható a közleményben.



Balázs-Piri Soma 2018 novemberében, a Virtuózok New York-i koncertjén találkozott először Plácido Domingóval, aki évek óta támogatója a Virtuózoknak és figyelemmel kíséri a versenyzők pályafutását. A magyar fiú zongorajátéka lenyűgözte és egy év múlva a szegedi Szent Gellért Fórum avatóján meghívta a koncertjére vendégfellépőnek - idézik fel a közleményben.



Plácido Domingo, akit legutóbb zsűritagként is láthattak a nézők a Virtuózok első nemzetközi évadában, hangüzenetben gratulált a Virtuózok győztesének új Yamaha versenyzongorájához. Nem ez volt az első alkalom, amikor az operaénekes hangszeradományozással segített egy magyar fiatal zenésznek: Devich Benedek 2019 májusában a Kis Virtuózok Alapítvány rendezvényén egy nagybőgőt vehetett át a mestertől - áll a közleményben.

