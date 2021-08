Takáts Tamás: "nálunk mindenki őrült" Takáts Tamás elárulta, miért nem vált ki senki a Karthagóból az alapítás óta 42 éve változatlan felállásban zenél a Karthago. Hogy az elmúlt több mint négy évtizedben milyen csúcs- és mélypontjai voltak hazánk egyik legsikeresebb rockzenekarának, arról maguk a tagok meséltek a Duna Televízió NYÁR 21 című műsorában. Európai szinten is kiemelkedő, hogy egy rockzenekar évtizedeken át az alapítással azonos felállásban zenéljen. Az 1979-ben alapított, a közelmúltban Máté Péter-díjjal elismert Karthago együttes zenészei így méltán lehetnek arra büszkék, hogy 42 éve változatlan felállásban zenélnek. „Nem tudok olyan zenekarról, ahol a tagok ilyen hosszú ideje zenélnek együtt. Valahogy megtanultuk elviselni egymást, bírjuk a gyűrődést. Azt szoktam mondani, hogy más zenekarok azért szoktak feloszlani, mert mindenhova jut egy-két problémás alak, de nálunk mindenki őrült, ezért nagyszerűen tudunk együtt dolgozni” – fogalmazott a Karthago énekese, Takáts Tamás a NYÁR 21 műsorban. A zenekar alapítója, Szigeti Ferenc gitáros hozzátette, hogy fennállásukat megünneplendő egy különleges best of lemez kiadására készülnek, amelyen ezúttal korszerű stúdió technikával hangszerelik újra legjobb dalaikat és két új szerzeménnyel is készülnek. A további részletek a NYÁR 21 idézett adásából ismerhetők meg. [2021.08.25.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu