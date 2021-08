Éjfél után - megérkezett a Honeybeast új klipje Még a „nyitáskor” írták meg az alapokat, amellyel a Honeybeast a koncertek és az éjszakai élet újra indulása feletti örömét fejezi ki; a klip azonban ennél többet is mutat. A Szegedi Kortárs Balett táncművészeinek közreműködésével készült a Honeybeast eddigi legszínesebb klipje. „A nyitás energiáját próbáltuk meg átadni az Éjfél után videójával. A hosszú bezártság után nagyon felszabadító volt újra koncertezni, újra együtt bulizni. Ezt egy egyszerű, de látványos klippel szerettük volna kifejezni.



A rendező Lehoczki Dániel (leholegacy) a fényekkel való játékkal jelenítette meg a képernyőn azt az életörömöt, amiről a dal szól, miközben a Szegedi Kortárs Balett művészei a mozdulatok nyelvére is lefordítják a mondanivalónkat.” – meséli Tarján Zsófi a zenekar énekese, aki azt is elmesélte, hogy a Szegedi Kortárs Balettel már dolgoztak korábban is a Legyen Tánc produkció és turné kapcsán.



„A képi világ és az analóg szintetizátorok kicsit a ’80-as éveket idézi meg, de a dal hangzása teljesen mai, modern. Nagy energiát fordítottunk erre, az egyik legjobban szóló dalunk lett az Éjfél után, amiért köszönettel tartozunk a hangmérnökünknek, Vári Gábornak is.” A Honeybeast zenekart legközelebb a Strand Fesztiválon, majd a SZIN-en hallhatjuk élőben, október 30-án pedig a Budapest Parkban lesz koncertjük.



Honeybeast - Éjfél után: dalszöveg



Nap Média [2021.08.27.] Megosztom: