Rúzsa Magdi ma közölte a jó hírt: "Nem ketten vannak, hanem hárman." Rúzsa Magdi a hivatalos oldalán számolt be a fantasztikus hírről. "Csodák

Nemrégiben a férjemmel úgy döntöttünk, hogy belevágunk egy olyan kalandba, amire eddig valahogy nem éreztük magunkat készen. Most szinte egyszerre jött az érzés, hogy szeretnénk szülők lenni. Azon kuncogtunk, hogy az angyalkák már elég türelmetlenkedve várhatták ezt a döntésünket, hisz szinte azonnal becsöngettek hozzánk. A nagy meglepetés az első vizsgálatkor ért minket.

Az orvosom csak ennyit kérdezett:

Felkészültél?

-Mire?Mire?

-Ketten vannak. Nevetett.

A szemem sem rebben tudtam, hogy nem csak egy kicsi szív dobog bennem, pár nappal korábban mondtam is a manageremnek. Éreztem. Tudtam.

És akkor jött a meglepetés mindannyiunk számára. Nem ketten vannak, hanem hárman.

Engem csak az érdekelt, hogy a méretük jó-e, hogy mindenki jól van-e.

A férjem csak nevetett és azt kérdezte, ez most hogy? Az orvosom szerintem kicsit lesokkolt.

Nekem boldogság volt, aztán pánik, aztán jó öreg Magdis módon egy újabb csapat összeszervezésének az alapjaiba kezdtem, hisz csak akkor nem pánikolok be, ha tökéletes katonai stratégiám van, leosztott szereplőkkel és pontos létszámmal. Gyorsan levezettem magamban, hogy meg tudjuk oldani. Van segítség és lesz is bőven.

Végül is eddig is nagy csapattal jártam, most a magánéletemben is csapattal járok majd, igazi kis karaván leszünk, csak hogy a közönségemnek is jusson belőlem, no meg, hogy én is töltődjek a színpadon.

Egészen zseniálisak a hármasiker babakocsik. Imádom őket.

A férjemmel nagyon várjuk a kis mókusainkat. Pár napja elsírtam magam, amikor megértettem, hogy milyen Isteni kegy és mekkora csoda az, hogy három kicsi lélek is egyszerre minket választott. Vajon, mit láthattak bennünk ott fönt, hogy így döntöttek. Elmondhatatlan érzés.A legmesésebb az egészben, hogy mindez természetes módon történt. Nem volt itt lombik. (Persze a családunkban már többen indultak el odaföntről párban) Úgyérzem magam, mintha valamiért olyan ajándékot kaptunk volna a JóIstentől, amit csak kevesen kapnak. Olyan, mintha az ölébe emelve ringatna bennünket. Szinte érzem a jelenlétét.

Ami most bennem és velünk történik az a valódi csoda.

Most semmi más nem érdekel, csak hogy megéljem ezt a csodát. Azt, hogy a testemben négy érző, szerető szív dobog. Hogy megéljem ennek az ajándéknak a jelentőségét. Hogy lubickoljak ebben a különleges helyzetben. Hogy boldog legyek attól, hogy különlegesek vagyunk. Az érdekel, hogy mindenki egészségesen jöjjön a világra és, hogy én is ép maradjak.

Mivel ez egy nem mindennapi várandósság így minden kicsit bonyolultabb, és nagyon kell figyelnünk mindenre, folyamatosan vizsgálatok , stb, és a várandósság utolsó pár hónapját kórházban kell majd töltenem a biztonságunk érdekében, de nekem valahogy ilyen az egész életem, mindig a nehezebb úton, de óriási ajándékokat kapok a kitartásomért cserébe és a tenyerén hordoz az Isten. Legyen most is így.

Mindenkit aki szeret engem, csak annyit kérek, hogy mondjon értünk néha-néha egy imát, hogy mindenki egészséges legyen. Csak ezt kérem. Cserébe amíg élek szép muzsikákat ajándékozok nektek. ( Nyugi! A nóták be vannak tárazva, szépséges dolgok születtek mostanában is. Dadák is vannak, szóval a következő nyáron is lesznek koncertek. Hétvégékre lesz kimenőm.)

Bízom a Jóistenben, hogy minden rendben lesz. Imádkozzatok értünk és az egészségünkért.

