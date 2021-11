Széttört üveghegyen - ezt a csodálatos klipet azonnal látnod kell! Megérkezett a Erdőhegyi Brigitta Széttört üveghegyen című újdonsága "Az új dalom mindennél jobban a sajátom, mert az életem írta a hangjegyeket és minden egyes szavát." - kezdte Brigitta a dal felvezetését.



"A "Széttört Üveghegyen" című legújabb lírai dalom több szempontból is különleges számomra." - folytatta az énekesnő.



Felemelő érzés



"Első alkalommal éltem át szerzőként egy olyan alkotói folyamatot, amikor alkotótársammal a még lassacskán alakuló dal szerkezete, hangszerelése, formálódása után hirtelen az éjszaka közepén egy inspirált állapotomban megszületett bennem egyszerre a dallam és a szöveg. Szívem legmélyéről szakadt ki belőlem - így mindennél jobban magaménak, sőt részemnek érzem ezt a dalt. Felemelő érzés, hogy amit viszontagságos útja során sokáig hordoz magában az ember, egyszercsak legbelülről összeáll dallam és szöveg formájában, aztán pedig utat tör magának.



Az egyéni, személyes megélésemen túl a szöveg számomra magában hordozza még globálisan az ember univerzális létezését és kapcsolatát (vagy annak hiányát) is, a négy elemmel, a természeti környezetével, önmagával, a gyökereivel vagy a teremtővel. Úgy érzem, az önmagunkkal való békétlenségünk a környezetünkre is kiterjed, ezért e téma már régóta mélyen szívügyem. Sajnos látjuk, hogy tudatosság híján mit tett az ember a környezetével és önmagával. Célom volt valamilyen formában ezt megjeleníteni a klipben is. Nem különben az egyéni küzdelmeimet, melyek különösen személyesek lettek, hiszen a balerina jelenetek a táncos múltam miatt az önmagammal való kapcsolat keresésének tökéletes szimbolikája. " [2021.11.30.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje patiala m legitimate szolgáltatás [2021.11.29.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu