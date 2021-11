A különleges BorHarmónia est az érzékekre hat Nem mindennapi rendezvénnyel várják a kikapcsolódni vágyókat: november 27-én 20.00-tól a belvárosi Rózsavölgyi Szalon Arts & Caféban gasztrokulturális koncertélményt nyújt a fuvola és a gitár lendületes hangzásvilágával. „Az alkotórészek ízleléskor megjelenő összhangja az élvezeti érték alapja.” Egy este, amelyen tüzes argentin tangók és érzelmes macedón dallamok mellett kiváló borkínálattal várják a vendégeket. Fellépő művészek: Nagy Judit, fuvolaművész; Nagy Márton, gitárművész és Ferencz Gabriella, színművész. Az érdeklődők a zene mellett történeteket hallhatnak a művészetek és bor kapcsolatáról a Gardrób Művészeti Csoport színművészeinek előadásában. Az egyedi rendezvény meghívott vendége Pallag Bálint, borász, a Pallag Design Kft. stúdiójának vezető tervezője és tulajdonosa. Kezdetben szenvedélye volt a borral való foglalkozás, majd borász barátainál töltött sok órányi pincemunka után elvégezte a borász képzést, és jelenleg saját borászatának létrehozásán dolgozik Etyeken. Bor: Kreinbacher Extra Dry pezsgő

Béla és Bandi Balatonszőlősi Olaszrizling 2020 Balatonfüred-Csopak

St. Andrea Boldogságos Egri Csillag Grand Superior 2020 Eger

Pannonhalmi Főapátság Tricollis Vörös (CF-KF-PN-M) 2020

Kiss Gábor Cabernet Franc 2019 Villány

Chateau Pey La Tour Reserve 2017 Bordeaux Superieur Harmónia: Mario Castelnuovo Tedesco: Sonatina 1-2-3

Roberto di Marino: Suite III

Astor Piazzolla:

-Bordel

-Café

-Night Club

-Oblivion

-Libertango

Roberto di Marino: Nightfall

Maximo Diego Pujol: Suite Buenos Aires

VillaLobos: Bachianas Brasileiras No 5.

Miroslav Tadic: Four Macedonian Pieces A koncert támogatója az Emberi Erőforrások Minisztériuma. További információ: https://www.facebook.com/events/400788418422176/?ref=newsfeed [2021.11.25.]