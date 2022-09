Legendák a Liszt Ünnep dzsesszkoncertjein Mások mellett a Modern Art Orchestra, Sherry Williams, Ravi Coltrane, Vincent Peirani, és a Jazzical Trio Miklósa Erikával és Oláh Kálmánnal ad koncertet a Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál dzsessz kínálatában. Az október 7-én kezdődő fesztivál programjában a klasszikus és világzene, a tánc, az irodalom és a színház mellett szerepel a dzsessz, a hazai és nemzetközi zenei élet kurrens előadóművészeivel - közölték a szervezők az MTI-vel. Az eseménysorozat nyitókoncertjén a Fekete-Kovács Kornél által vezetett Modern Art Orchestra Liszt Via crucis című művének átdolgozását adja elő a Szent István Bazilikában. Az eseményen fellép Sherry Williams amerikai énekesnő, Horti Lilla szoprán, a komponistaként és orgonaművészként egyaránt ismert Virágh András Gábor és a modern dzsessz egyik vezető személyiségeként számon tartott New York-i orgonista, Brian Charette.



Ugyancsak Fekete-Kovács Kornél nevéhez fűződik a fesztivál egy másik jelentős koncertje október 14-én Senza Nome címmel a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara előadásában. Színpadra lép Szakcsi Lakatos Róbert, Barcza Horváth József és Németh Ferenc, szárnykürtön és trombitán Alex Sipiagin, tenorszaxofonon Rick Margitza.



A fesztivál fúziós produkcióinak sorát gazdagítja október 8-án a flamand-szintó Tcha Limberger és ifj. Sárközi Lajos koncertje a Magyar Zene Házában, amely a tradicionális cigányzene és az autentikus népzene irányából közelít Django Reinhardt világához.



A Jazzical Trio a világhírű szopránnal, Miklósa Erikával készül rendhagyó dalprogramra október 17-én a BMC koncerttermében. Műsoruk gerincét magyar zeneszerzők (Liszt, Kodály, Bartók) népdalfeldolgozásai, a négyszeres Oscar-díjas német-amerikai komponista, André Previn szerzeményei alkotják, emellett Káel Norbert zongoraművész átiratában a dalok a dzsessz hangzásvilágával eddig nem hallott formában születnek újjá. A trió tagjai, Oláh Péter nagybőgős és Lakatos "Pecek" András dobos mellett Kovács Miron csellóművész is színpadra lép.



Október 18-án a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben lép fel Ravi Coltrane amerikai szaxofonos, zenekarvezető és zeneszerző, aki egyéni hangjával és tehetségével írta be magát a modern dzsessztörténetbe. Ez alkalommal szülei, John és Alice Coltrane emléke és zenei öröksége előtt tiszteleg egy egész estés műsorral Rashaan Carter nagybőgős, Gadi Lehavi izraeli zongorista és az észak-kaliforniai dobos, Elé Howell közreműködésével.



Oláh Kálmán zongoraművész Liszt emblematikus műveire írt reflexióit és parafrázisait október 19-én a Zeneakadémia Solti-termében ismerheti meg a közönség. Október 21-én a BMC-ben a francia harmonikás, Vincent Peirani lép színpadra zenésztársaival, Federico Casagrande olasz gitárossal és a New Yorkban élő izraeli dobossal, Ziv Ravitz-cal. Peirani legutóbbi lemezén sajátos hangszerelésben szólalnak meg olyan előadók slágerei, mint a Nine Inch Nails, a Marilyn Manson vagy Bishop Briggs TikTok-karriert befutott River című száma.



Az október 7-től 16 napon át tartó Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál részletes programjáról és eseményeiről a www.lisztunnep.hu oldalon találhatók további információk.

