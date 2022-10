Rost Andrea születésnapi koncertet tart az Erkel Színházban Leghíresebb operaszerepei mellett a Dalok a lányszobámból című önálló estje könnyűzenei feldolgozásai csendülnek fel Rost Andrea születésnapi gálakoncertjén, október 15-én az Erkel Színházban Budapesten. A Rost Andrea születésnapi gálakoncertje két tételben elnevezésű esten közreműködik a Magyar Állami Operaház Zenekara Héja Domonkos vezényletével, valamint a Hot Jazz Band - tájékoztatta a Magyar Állami Operaház az MTI-t szerdán. A koncert első felében a nemzetközi hírű szoprán több mint három évtizedes pályafutásának legnagyobb szerepeiből válogat: részletek hangoznak el többek között az Adriana Lecouvreur, a Bajazzók, a Don Giovanni, a Rómeó és Júlia és a Tosca című operákból.

Rost Andrea partnere lesz Brickner Szabolcs operaénekes és meglepetésként fellép a művésznő PályaStart Mesterkurzusának fődíjasa is, akivel az elmúlt hetekben Rost Andrea Béres Attila rendezővel a Figaro házasságán dolgozott együtt.



A gála második részében a világhírű szoprán könnyűzenei válogatása csendül fel. A Hot Jazz Banddel a járványidőszak alatt alkották meg a Dalok a lányszobámból című összeállítást, amely az énekesnő ifjúságának kedvenc magyar és külföldi előadóitól tartalmaz főként könnyűzenei feldolgozásokat. A műsorban elhangzanak többek között Marlene Dietrich, Judy Garland, Honthy Hanna, Marilyn Monroe, Szécsi Pál és Zalatnay Sarolta slágerei is.

Mint írják, Rost Andrea Kossuth-, Prima Primissima és Liszt Ferenc-díjas operaénekes 1988-ban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola növendékeként lett az állami operaház ösztöndíjasa, 1991-ben a Bécsi Állami Operaház magánénekeseként formálhatta meg első főszerepét, Gounod Rómeó és Júliájának női címszerepét.



1994-ben Riccardo Muti karmester, a Scala zeneigazgatója hívta Milánóba, ami nemzetközileg ismertté és elismertté tette.

A Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, az érdemes művész címmel is kitüntetett Rost Andrea pályafutása alatt nagy sikerrel énekelte Verdi Rigolettójában Gildát, Traviatájában Violettát vagy Donizetti Lammermoori Luciájának címszerepét is, de számos emlékezetes alakítása fűződik Mozart Figaro házaságának Susannájához és A varázsfuvola Paminájához. Emlékezetes alakításokat nyújtott a Salzburgi Ünnepi Játékokon is, a New York-i Metropolitan Operában, a párizsi Opéra Bastille-ban, valamint Japánban a New National Operában és Kirishimában, ahol mesterkurzusokat is tart. [2022.10.06.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK egyéb [2022.10.04.]

Súlyos kölcsönök magánszemélyek között zenész » énekes/énekesnő/vokalista [2022.10.03.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu