Fotózás a Színházért A Miskolci Fotóklub „hazai pályán” segíti a Miskolci Nemzeti Színházat, hogy a megemelkedett rezsiárak mellett a teátrum tovább tudjon működni január és február során. A Miskolci Nemzeti Színház és a Miskolci Fotóklub közös felhívása: Kedves Közönségünk! Fotózták már Önöket a Miskolci Nemzeti Színház pompás falai között?

A Miskolci Fotóklub „Fotózás a Színházért” nevű eseményére szeretnénk most invitálni Önöket.

Legyenek Önök is a művészet támogatói, cserébe egy különleges fotózásban lehet részük. Páratlan élmény lesz ez a program fotósnak és modelljének egyaránt, a képeket pedig garantáltan szívesen nézik majd vissza évek múlva is!

Érkezzen akár a párjával, gyermekével, családjával, vagy egyedül, a Színház falai elegáns és romantikus helyszínt biztosítanak, egyéni igényeik szerint. Csodálatos fotók lesznek az emlékei mai világunknak. A fotózás alkalmaira ünnepi hangulat várja Önöket a színházi társalgóban.

Ezt a rendkívüli lehetőséget a Miskolci Fotóklub biztosítja Önöknek. Színházunk jövőre ünnepli 200. születésnapját, azonban a jelenlegi gazdasági helyzet minket is sújt, így a működéshez most minden segítségre szükségünk van. A Miskolci Fotóklub -az Önök közreműködésével- örömmel támogatja az ország első kőszínházát, éppen ezért az elkészült fotóik még soha nem értek ilyen sokat! A Miskolci Fotóklub tagjai a fotózás teljes bevételét a Miskolci Nemzeti Színház javára ajánlják fel. Az alapítvány adatai:

"Hódolván Tháliának, használunk a Hazának” Alapítvány (OTP Bank) bankszámlaszámára: 11734004-20349802-00000000

Kérjük, a közlemény rovatban tüntessék fel: "Fotózás a Színházért"!

Ezt követően időpont egyeztetéshez kérjük írjanak nekünk az mnsz.fotozas@gmail.com e-mail címre, felvesszük Önökkel a kapcsolatot és egyeztetés után jöhet az élmény! A fotózás díjai:

1 fő fotózása a Színház belső tereiben 10.000 forint

2 fő fotózása a Színház belső tereiben 20.000 forint

3 vagy annál több fő fotózása (család, baráti társaság stb.) 25.000 forint A fényképezés díját az alapítvány számlájára kell befizetni, ezután következik az időpont egyeztetése és maga a fotózás a Miskolci Fotóklub fotósával. A Törökfotó jóvoltából, minden fotózás után 5 darab 10x15-ös fotót kapnak ajándékba. Törökfotó: (3530 Miskolc, Széchenyi utca 78. Metropol Üzletház)