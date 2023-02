Stúdióban kezdte az évet az egyre népszerűbb Emberöltő Zenekar! Budapesten hat dalt rögzített a folk-rock zenekar A 2023-mas évet nagy tervekkel, komoly célokkal indította az Emberöltő Zenekar. A produkció az új anyagot már megújult felállásban rögzítette a budapesti Sonic Garden Hangstúdióban, Pálfi Balázs kezei alatt, amely dalk közül a tervek szerint hamarosan meg is jelenik az első. A stúdió munkáról a zenekar tagjai, Száraz Zoltán és Orbán-Kiss László nyilatkozott nekünk: "A tavalyi év második felében körvonalazódott meg a gondolat, hogy a meglévő, frissen született dalokból lemezt készítsünk.

Egy kislemez mellett döntöttünk, amire az elmúlt 3 évben készült művekből válogattunk ki 5 dalt. A lemezre kerülő nóták elég jól lefedik a zenekar szerteágazó zenei világát, hiszen két népdal átdolgozás (Ablakomba-ablakomba, Azt gondoltam eső esik) mellett egy hasonló tematikájú,

saját mű is lemezre kerül (Holló ének), valamint egy laza, könnyed hangulatú nóta (Lekváros kenyér) és egy elég különleges, elborult atmoszférájú dal is (Boldogság keringő).

Azok a hallgatók, akik ezen az anyagon keresztül ismerik meg a zenekart, kaphatnak ezáltal egy átfogó képet rólunk. A lemez címadó dala a Holló ének lesz. Egy kedves ismerősünk, Szabó Krisztina, a KrisztInk Tattoo alapítója készített egy nagyszerű lemezborító grafikát. Közvetlenül a felvételek megkezdése előtt új dobos érkezett a csapatba Maróti Robi személyében.

Robit bedobtuk a mélyvízbe, alig két hete volt megtanulnia a dalokat, de nagyszerűen állt hozzá a feladathoz, és remekül ráérzett a dalok hangulatára.



A lemez címadó dalában közreműködött hegedűjátékával Arany Éva. Jó, vagy éppen rossz szokásunkhoz híven még az utolsó percekben is változtattunk a dalokon, így a címadó dal egyik dobtémája a stúdióban született meg." - meséli Száraz Zoltán basszusgitáros Kiss-Orbán László gitáros átvette a szót: "Nagyon izgalmas volt a stúdióban átélni, hogy hogyan válnak a megálmodott dalok valósággá, ahogy igazán értő kezek munkája mellett hogyan jutnak el arra a szintre, ahogy annak idején a fejünkben megszülettek, megszólaltak. Az is nagyon izgalmas egy ilyen stúdiós folyamatban, hogy itt most végre volt idő és lehetőség kidolgozni olyan részleteket, ami a próbákon, fellépéseken esetleg kissé elsikkadtak, elsodorta őket a lendület." [2023.02.08.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Hitel kínál magánszemélyek becsületes szolgáltatás [2023.02.07.]

SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2023.02.07.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu