Ez az a nap! A Hit: koncert a Veszprém Arénában A többszörös Grammy-díjas Michael W. Smith, valamint Oláh Gergő, az Új Forrás és a Hanna Projekt is színpadra lép április 15-én a Veszprém Arénában az Ez az a nap! A Hit című koncerten. A Veszprém Európa Kulturális Fővárosa 2023 projekt hivatalos programja keretében megvalósuló esemény szervezője a húsz éve keresztény könnyűzenei eseményeket tartó Ez az a nap! Alapítvány - szerepel az MTI-hez szerdán eljuttatott ajánlóban.

Mint írták, Michael W. Smith a keresztény zenei és dicsőítő élet egyik legmeghatározóbb alakja. Sokmillió eladott albumán túl három Grammy-díjat és 45 Dove-díjat tudhat magáénak. Számos magyarul is jól ismert dal fűződik a nevéhez; szerzeményeit sokan tartják sorsfordító daloknak.



Oláh Gergő 2012-ben megkapta a Bravo Otto díjat, mint az év felfedezettje, és az X-Faktor első helyezettje volt a legtöbb közönségszavazattal. A népszerű énekes zenei tevékenységét 2016-ban Szikra-díjjal ismerték el.

Az Új Forrás zenekar bibliai világnézetet magáénak valló együttes, zenei stílusuk az úgynevezett etno-gospel. Dalaikat a zenekar alapítója és vezetője, Pálhegyi Dávid szerzi. Isteni magasztalásaikhoz magyaros jellegű örömzenét hangszerelnek. A Hanna Projekt szintén évek óta rendszeres fellépője a rendezvényeknek. [2023.02.17.]

