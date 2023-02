Cséry Zoltán születésnapi koncertet ad márciusban Cséry Zoltán, zeneszerző, zongorista, szövegíró 2023 márciusában tölti be 40. életévét. Ebből kifolyólag, ezen szép kerek szám alkalmából egy óriási születésnapi koncertet ad a BARBA NEGRA- BLUE STAGE színpadán március 9-én, ahol olyan zenészek, énekesek, frontemberek lesznek a vendégei, akik eddigi zenei életét meghatározták és akikkel együtt dolgozott. A paletta igen széles, ugyanis Zoli kipróbálta magát millió könnyűzenei műfajban, játszott a KIMNOWAK-al, Ganxsta Zolee-val, saját zenekara a Special Providence volt, aminek alapítótagja is egyben. Eme különleges estén a Special Providence is színpadra áll, két felállásban is ráadásul. Az improvizáció is teret kap a RANDOM TRIP által, aminek több mint tíz éve tagja és saját zenekarától, a Patchétól is felcsendülnek majd dalok.



Teret kap a metál is, a ROAD a Subscribe és az AWS tolmácsolásában. A zenekar összes résztvevője az event-en található meg, sok színészbarát, gyerekkori zenészbarátok is elfogadták Zoli meghívását erre az ünnepi eseményre.



Sok-sok zenészbarát, sok műfaj jelenik majd meg az este folyamán, tulajdonképpen egy életút, az első 22 év koncertbe foglalása ez a koncert, két órába sűrítve.



Zoli 18 éves kora után indult el a könnyűzene útján. Előtte a győri konzervatórium szolfézs-zene elmélet, zeneszerzés szakos növendéke volt, majd a Kőbányai Zenei Stúdió jazz-zongora szakán tanult. Ezekben az években alakultak ki a zenekarok, elindult a kalandos zenei karrier.



Ezen a különleges estén szinte minden zenész, énekes és zenekar jelen lesz, aki(k) a 18. életévétől egészen a 40.-ig meghatározóak voltak zenei életében.



Ha egy igazi színes, izgalmas zenei kavalkádra vágysz és egy jó hangulatú koncertre a progresszív műfajokon át egészen a pop-ig, belekósoltva a jazzbe, funk-ba, akkor ünnepelj együtt Zolival és zenészbarátaival egy igazi óriáskoncert keretében. A vendégek teljes névsora: Novák Péter-Kimnowak

Ganxsta Zolee

Molnár Máté-Road

Brucker Bence-AWS

Delov Jávor-Random Trip

DJ Q-Cee-Random Trip

Csongor Bálint-Subscribe

Pákai Petra-Patché

Kálloy-Molnár Péter

Miller Zoltán-Emberek

Török Viktor-Groove Funky Gang

Markó Ádám-Special Providence

Bata István-Special Providence

Fehérvári Attila-Special Providence

Kertész Márton-Special Providence

Baranyi Gergő-basszusgitár

Tóth Ádám-gitár

