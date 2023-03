Kecskeméti Tavaszi Fesztivál 2023 - infok, programok itt Tizenkét helyszínen csaknem negyven programot kínál a 38. Kecskeméti Tavaszi Fesztivál, amelyet március 10. és 25. között rendeznek meg - közölték a szervezők az MTI-vel pénteken. Barta Dóra, a főszervező Hírös Agóra Kulturális Központ ügyvezető igazgatója felidézte: a Kecskeméti Tavaszi Fesztivál hosszú múltra visszatekintő rendezvénysorozat, amelyet 1986 óta minden évben kiemelkedő programokkal rendeznek meg közösen a város kulturális intézményei. Az összművészeti fesztivál a hagyományokra építve gyűjti össze a helyi művészeti és kulturális értékeket, "a legnívósabb programokat hozva el a közönség számára" - tette hozzá. A Kecskeméti Tavaszi Fesztivál kínálatát a hagyományosnak mondható 32. Bohém Ragtime & Jazz Fesztivál és a 14. Szín-Tár évről évre megújuló programsorozata is gazdagítja - sorolta a főszervező. A hagyományt követve a fesztivál idén is a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar koncertjével kezdődik március 10-én. A hangverseny műsorán Ligeti György, Bartók Béla és Nyikolaj Rimszkij-Korszakov művei szerepelnek. A zenei eseményt megelőzően Magyar örökség - Áthatások címmel nyílik meg a Kecskeméti Képzőművészek Közössége és a Műhely Művészeti Egyesület közös kiállítása. A tárlat Madách Imre születésének 200., Csontváry Kosztka Tivadar 170. és Ligeti György születésének 100. évfordulója jegyében zajlik. A kiállítás áttekintést nyújt a megyében élő, képző- és iparművészek alkotói törekvéseiről és a magyar művészeti örökség jeles életműveinek máig érvényes üzenetéről, identitást erősítő hatásáról.



A Bozsó Gyűjtemény Francia nyomvonalak - Magyar mesterek című kiállítása Kemény Gyula restaurátorművész magángyűjteményéből válogat. Kollekciójából olyan alkotásokat mutatnak be, amelyeken nyomon követhetők a modern francia áramlatok újító hatása a 20. század progresszív magyar festészetében. A Párizsban tanuló hazai mesterek, a kiállításon szereplő Czigány Dezső, Iványi-Grünwald Béla, Ziffer Sándor, a Matisse-tanítvány Perlrott-Csaba Vilmos műveikkel francia tárlatokon is részt vettek. A Párizsban tanuló, ott élő művészek közül a kiállításon láthatóak többek között Berény Róbert, Czóbel Béla, Farkas István, Márffy Ödön, Orbán Dezső, Paizs Goebel Jenő festményei is. A válogatásban a háború utáni korszakot az 1960-as években Párizsba emigrált Csernus Tibor képviseli. A kecskeméti Ciróka Bábszínház családi programjai között két, négyéves kortól ajánlott darab szerepel. A Kodzsugukila, a boszorkány egy afrikai történet bábokkal és különleges hangszerekkel, a Sárkányölő Sebestyén című darab pedig vásári marionettjáték. A nemzeti ünnep alkalmából a nyolcéves kortól ajánlott János vitézt tűzik műsorra, a Bábszínházi Világnapon pedig egy vásári bohócjátékkal készülnek a családoknak. A KL Színház vendégjátéka, a 14 éves kortól ajánlott A Kisgömböc az elmúlt évben elnyerte a Magyar Bábművészek Szövetsége különdíját.



A Szórakaténusz Játékmúzeum programjaival a 100 éve született Ligeti György népdalgyűjtő tevékenységéhez kapcsolódik. "Elindultam Gyergyó felé." című rendezvényükön egy különleges népdal és népzenegyűjtésből kaphatnak ízelítőt a látogatók, fellép a néphagyományokat újszerűen feldolgozó együttes, a Kolompos. A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár Költők egymás közt című rendezvényének vendége Buda Ferenc és Háy János lesz. A gyermekeket a Lóci Színpad zenés, bábos Muzsikál a világ című előadására várják. Programjaik sorát Madách a Tragédián innen és túl: egy drámaíró újragondolt életútja címmel Praznovszky Mihály irodalomtörténész, a Madách-életmű közismert kutatójának a 200 éve született íróról szóló előadása zárja.



A Kecskeméti Énekes Kör (KÉK) Szent és profán címet viselő hangversenyének első, szakrális zenei része a húsvétra fókuszálva két szerző, Michael Haydn és Deák-Bárdos György műveit szólaltatja meg, második, profán szakasza pedig többek között Ligeti György kórusra írt népdalfeldolgozásaiból válogat.



A Nemzetközi Kerámia Stúdió Izzik a levegő - Fatűz akkor és most címmel egy csoportos tárlattal készül a fesztiválra. A kiállításon a fatüzes égetési technika legkiválóbb hazai és külföldi képviselőinek, a műhelyükben készült alkotásaiból válogattak.



A 38. Kecskeméti Tavaszi Fesztivált március 25-én a Recirquel újcirkusz társulat My Land című produkciója zárja.



A részletes programkínálat a https://kecskemeti-tavaszi-fesztival.hu/ oldalon olvasható.

