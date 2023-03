Képgalériák • Fenyő Miklós születésnap 2023 Barba Negra

Hab a tortán - megnéztük Fenyő Miklós születésnapi buliját a Barba Negrában A nyár végi és a karácsonyi Fenyő-koncertek mellett lassan hagyománnyá érik a márciusi, születésnapi koncert is. A nagy koncertekhez képest ez inkább házibuli jellegű, nincsenek sztárvendégek sem, és sok olyan dal elhangzik, ami más koncerteken ritkábban hallható. Ezúttal a másnap esedékes 76. születésnapját ünnepelte az örökifjú Fenyő Miklós a Barba Negra Red Stage-ben március 11-én. Az Egy szó, mint százzal kezdődött a koncert, majd máris egy ritkaság következett: a Repülőnap az 1982-es Hungária Aréna című lemezen jelent meg, de élőben én még sosem hallottam. A következő dal, a Dolly and the Devils 2021-es, tehát 40 évvel(!) később jelent meg, belegondolni is furcsa. Ezután jól ismert dalok következtek, mint az én személyes kedvencem, az Angyalok földjén, illetve a gyönyörű Angyali szerelem. A születésnapi bulik hagyományaihoz tartozik, hogy egy-egy dalt a Fenyőgyöngye zenekar ad elő Miklósnak. Ezúttal a Rolling Stones: It's All Over Now című dalát választották, amit Miki még a pályája legelején énekelt - és a zenekar után előadta ő maga is! Ahogy elmondta, akkoriban a külföldi rádiókból tájékozódtak a legújabb zenék felől, úgyhogy a következő szám csakis a Luxemburg rádió lehetett... Igazi különlegesség volt a The Jets: Love Makes The World Go Round című 1982-es dalának előadása is a Rumbabák, vagyis a négy vokalista lány kíséretében. Ezután a Rumbabák önállóan is megmutathatták magukat a Twistin' at the Hot Dog Standdel - imádtam, a dal a Made in Hungária című film egyik legjobb része volt. Volt torta-átadás, koccintás, és innen már a legnagyobb slágerekkel folytatódott a buli: Várni rád egy éjen át, Napfény a jégen, Csókkirály, Hotel Menthol és a többi. Miki elmondta, hogy 21 évesen azt gondolta, három-négy évig még csinálja ezt a zenélést, aztán ügyvéd lesz vagy futball-kommentátor... Most, 55 évvel(!) később a hangja még mindig kitűnő, a Csavard fel a szőnyeget című örökzöldet szerintem pont olyan erővel és lendülettel tudja előadni, mint 1968-ban. Az egész koncertet feldobták a Jampi Angyalok, vagyis a táncosok, akik lazán, vidáman és nagyszerű tánctudással, kitűnően szórakoztatták a közönséget. Az év további Fenyő-koncertjeiről tájékozódni tudsz a Facebook-oldalán (https://www.facebook.com/fenyomiklosofficial), a Barba Negrában pedig folyamatosan pörögnek tovább a koncertek, további információ szintén a Facebook-oldalukon (https://www.facebook.com/BARBA.NEGRA.HUNGARY). Tóth Noémi Fenyő Miklós születésnap 2023 Barba Negra - klikk a fotóra [2023.03.15.] Megosztom: