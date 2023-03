Kovács Kati és Balázs János együtt a Cziffra Fesztiválon Kovács Kati, a magyar könnyűzene történetének kiemelkedő énekese, valamint Balázs János zongoraművész együtt lép színpadra április 5-én a MOMKult-ban a Cziffra Fesztivál keretében - közölték a szervezők kedden az MTI-vel. Közleményük szerint a koncerten a hazai könnyűzene elmúlt hatvan évéből csendülnek fel immár klasszikus dalok. Az előadók közös célja, hogy felelevenítsék és új, klasszikus zenei köntösbe csomagolják ezeket a szerzeményeket, amelyeket egy egész ország énekelt, sőt énekel a mai napig. Mint írták, az est folyamán a közönség számára egyértelművé fog válni: ezeket a slágereket úgy írták meg és hangszerelték, hogy klasszikus zongorakísérettel új életre kelnek. Kovács Kati és Balázs János ezen a koncerten egyedi produkciót alkot meg, hiszen az énekesnő még sohasem lépett fel klasszikus zongora kísérettel, így mindkét művész számára izgalmas a vállalkozás - emelték ki a közleményben.



Hozzátették, hogy a műfajok szokatlan találkozása nem idegen a Cziffra Fesztivál karakterétől, hiszen Cziffra György bárzongoristaként eltöltött éveire reflektálva számos különleges, fúziós együttműködés születik évről évre.



"Fesztiválunk fontos része, hogy a klasszikus zenei koncertek mellett hazánk és a világ ismert könnyűzenei előadóit megmutassuk egy klasszikus zenei légkörben, amely a legmagasabb értéket képviseli. Ezek a jelzők Kovács Katira mind igazak és boldog vagyok, hogy elfogadta a felkérésünket. Az ikonikus dalokból sikerült kiválogatni azokat, amelyeket leginkább elő lehet adni egy szál zongorával, gitár és dobkíséret nélkül" - idézte a közlemény Balázs Jánost.



Kovács Kati a koncert kapcsán azt emelte ki, hogy először megdöbbent Balázs János felkérésén. "Visszakérdeztem, hogy biztos engem keresel? De persze tudom, hogy a zenében nincsenek igazán határok, és csak egy lépés, hogy a könnyűzenei dalokat is le lehet kísérni másféle, akár egészen komoly stílusban, és nem is idegenek egymástól."



A Cziffra György Fesztivál további koncertjeiről a cziffrafesztival.hu weboldalon, valamint a fesztivál Facebook-oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők. MTI [2023.03.24.]

