Szerelmes Sziget - Újra Fenyő koncert lesz a Margitszigeten - jegyek itt

Miklós tavaly ünnepelte a 75. születésnapját melynek alkalmából frenetikus sikerű országos turnéja volt. De nincs megállás. Idén szintén sok meghívás vár rá, melynek kiemelkedő állomása lesz ez az aug. 26-ai koncert.



FENYŐ MIKLÓS koncert SZERELMES SZIGET

(esőnap: augusztus 27.)



Már több mint negyedszázada, pontosabban 26 évvel ezelőtt rendezte meg Fenyő Miklós első nyárbúcsúztató koncertjét a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon. Azóta megszakítás nélkül, ha esett, ha fújt, minden év augusztus utolsó szombatján tartotta speciálisan csak a Szigetre készült koncertjét, minden évben teltház előtt. Idén 26. alkalommal, aug. 26.-án szombaton lesz ismét a várva várt budapesti koncert. Ilyen sorozatot más előadó nem tudott produkálni idehaza.



Miklós tavaly ünnepelte a 75. születésnapját melynek alkalmából frenetikus sikerű országos turnéja volt. De nincs megállás. Idén szintén sok meghívás vár rá, melynek kiemelkedő állomása lesz ez az aug. 26-ai koncert. Ideáig minden évben más és más címmel és koncertprogrammal jelentkezett Miklós. Nem lesz ez másként most sem. Az idei koncert címe: Szerelmes Sziget

Nem tudjuk, hogy mi hajtja Fenyő Miklóst, de abban lehet valami igazság, hogy a rock&roll konzervál.



Koncertjén a Fenyő Gyöngye zenekar és a Rumbabák vokál kíséri, a Jampi Angyalok pedig mindent megtesznek azért, hogy mindenkit táncba vigyenek. A koncertjén természetesen felcsendülnek majd az elmaradhatnak „örökzöld” slágerek is, mint a Csókkirály, a Hotel Menthol, a Csavard fel a szőnyeget, vagy a Made in Hungária, de meglepetésekben sem lesz hiány.



Fontos megjegyezni, hogy a tavalyi évhez hasonlóan, idén is lesz esőnapja a koncertnek: aug. 27. vasárnap



