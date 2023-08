Izgalmas formában csendül fel Petőfi verse - videóval

Szólóprojektet indított zenekara mellett Mirtse Korinna, a Kontraszt énekesnője. Frissen megjelent első dala Petőfi Sándor Ma egy éve című versének megzenésítése.

"Sok dalom, ötletem volt a Kontraszton kívül is, amik a fiókban landoltak évekig, aztán egyszer csak belém nyilallt: végül is miért ne engedhetném őket szabadon?



Saját dalszövegeket is nagyon szeretek írni, de elképesztő örömet okoz, amikor olvasok egy verset, és megszólal a fejemben rá egy dallam. Egészen különleges ez találkozás zene és vers között. Ez történt ennél a Petőfi versnél is.



Megmutattam az ötleteimet Misinek, akinek megmozgatta a fantáziáját a dal, úgyhogy úgy döntöttünk, együtt keltjük életre, amit megálmodtam." - mondta Korinna az EP-ről





[2023.08.28.]