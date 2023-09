Hallgasd meg! The JUICE! - Autonóm funkrock Egy olyan rock zenekart mutatok be, akiknek a zenéjét hallgatva inkább a csípőd kezded el rázni, mint a fejed! Keep it flowin’ címmel komplett albummal jelentkeznek, ami a mai egy dalos világunkban ritkaság és komoly szándékot tükröz. A srácok korábban nagyszínpados produkciókban működtek közre, profi zenészek. Olyan frontemberekkel muzsikáltak együtt, mint Király Viktor, Lábas Viki, Tóth Vera, Szebényi Dani, Kollányi Zsuzsi, Dér Heni... Török Viktor, a The JUICE énekese ráadásul nem kis feladatot vállal magára azzal, hogy jelenleg a MINI együttesben énekel mert “a zene él tovább”. Ilyen szakmai önéletrajzzal ők mégis úgy döntöttek, hogy saját örömzenéjüket keverik fogyasztható koktéllá. Joggal merül fel a kérdés, hogy ezek után miért dönt egy zenész az “újrakezdés” mellett, aki látszólag elérte zenei karrierje csúcsát? Riskó Tibort, a zenekar gitárosát kérdeztem. -Mind a négyen évtizedek óta zenélünk. Óriási megtiszteltetés volt elérni arra a szintre, hogy ilyen nagy nevekkel dolgozhattunk együtt és állhattunk egy színpadon. A különbséget leginkább az adja, hogy míg régebben a mainstream farvizén eveztünk, ma a saját bőrünket visszük a vásárra, valahonnan az underground irányból közelítve. Mind a négyünknek hasonlóak a célkitűzései a zenekarral és a zenéléssel kapcsolatban. Ezek közül a legerősebb, hogy azt játszuk amit igazán szeretünk. Ezt akkor tehetjük meg, ha nincs semmi külső kényszer, elvárás. Fontos számunkra, hogy a zenélésben lévő művészet önmegvalósítás legyen és ne váljon munkává, mert úgy elmúlik az íze, és vele együtt az öröm és lelkesedés is. Mi pedig ezt nem hagyjuk elveszni. -Stílusotokat autonóm funkrocknak nevezitek. Miért AUTONÓM? - Mert nem követjük az aktuális zenei divatot, maximum megteremtjük. ;) Nem keresleti igény alapon jöttünk létre, hanem belső motivációból. Önmagunkban merült fel az igény a minőségi zene iránt, remélve, hogy az mások izlésével is találkozik. Az első visszajelzések bíztatóak! Több koncert van már a hátunk mögött, ahol beigazolódott, hogy a közönséget érdekli a zenénk és nem lehet egyhelyben ülve hallgatni. De hogy a stílusunkra is egy kézzelfoghatóbb választ adjak, elmagyarázom egyszerűen! Elképzeltük, mihez kezdene James Brown és Lenny Krawitz egy lakatlan szigeten és megcsináltuk! - válaszolt kérdésemre Sólyom Attila, a zenekar dobosa. - Hogy jött a THE JUICE, mint zenekar név?

- Szerintünk a dalaink hangulata felfrissít. A rock harsány életereje keveredik a funk lüktetően érzéki játékosságával, a végeredmény pedig egy jólesően felpörgető, egyszerre lágy és karcos koktél. Hagyományos, autentikus alapokhoz keverünk különféle díszítéseket, szirupokat. Többféle zenei irányzat keveredik dalainkban mégis kialakul egy markáns saját stílus.- mondta el Török Viktor énekes, gitáros. - Mi ad nektek ennyire erős hitet, hogy autonóm funkrock zenétek életképes lesz a mai zeneiparban?

- Az évek óta tartó barátság, az egy húron pendülés, az egy pulzusra lüktetés tart erős kohéziót közöttünk. Ez olyan erő és energia, ami kisugárzik. Ezért hiszünk magunkban, zenei stílusunkban és a zenekar időtállóságában. Nem sietünk sehova, megvárjuk, míg beérik a produkciónk, mint egy jó bor.” -fejtette ki gondolatait Günthner Attila basszusgitáros. Íme tehát a zenei koktél, melynek neve: THE JUICE! https://www.facebook.com/the.juice.zenekar

https://instagram.com/thejuice_zenekar

Határozottan érezhető, hogy pezseg körülöttük az élet. Az elmúlt bő egy éves fennállásuk alatt sikeres koncerteket adtak az EFOTT-on, a GÖDÖR klubban, a kecskeméti ÁPOLÓ klubban, a Telki fesztiválon, a belvárosi LÁMPÁS klubban és egyéb vidéki eseményeken. A napokban jelenik meg Keep it flowin' címmel első önálló albumuk, amely felkeltette a JAZZY rádió érdeklődését és Jazzy Hungarikum műsorában 3 dalt már le is játszott. Íme az első klip! Mindenkit figyelmeztetünk: a JUICE-nak van egy tulajdonsága: ragadós! [2023.09.12.]

