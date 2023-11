Follow The Flow 2024-ben lép fel a Papp László Sportarénában - jegyek itt Magyarország egyik legnépszerűbb együttese, a Follow The Flow az ország egyik legnagyobb koncertszínpadát veszi célba: 2024. március 16-án a Papp László Sportarénában lépnek fel! Fura Csé, Szakács Gergő, BLR hármas eddigi leghosszabb műsorával áll majd színpadra, ahol előkerülnek ritkán vagy sosem játszott dalok, zeneileg és vizuálisan is felidéznek pár kulcsmomentumot. Follow The Flow 2024. március 16. (szombat), 20.00 – Papp László Budapest Sportaréna Jegyek kaphatók A napokban attól volt hangos a közösségi média, hogy Magyarország egyik legnépszerűbb együttese, a Follow The Flow felcsapott utcazenésznek. A rajongók Debrecenben, Szegeden, Budapesten és Győrben találkozhattak a fiúkkal, akik Geröly Matyival kiegészülve léptek fel a járókelők legnagyobb örömére. A macskakövek után viszont az ország egyik legnagyobb koncertszínpadát veszik célba: 2024. március 16-án a Follow The Flow a Papp László Sportarénában lép fel! A Fura Csé, Szakács Gergő, BLR hármas az évek során megtanulta, hogy azok a dolgok működnek a legjobban, amelyek mélyen bennük gyökereznek. Ezért ezen a koncerten a trió visszanyúl a tagok gyerekkorát, művészi identitását és a Follow The Flow zeneiségét formáló szubkultúrához, a hip-hophoz. Ezen a különleges estén az eddigi leghosszabb műsorral áll színpadra az együttes: előkerülnek ritkán vagy sosem játszott dalok, zeneileg és vizuálisan is felidéznek pár kulcsmomentumot. A jövő év tartogat pár új FTF-tracket, amiket szintén itt hallhat majd először a közönség élőben.



[2023.11.26.]