Új videoklip - T. Danny - Viszlát - mutatjuk a dalszöveget is Megérkezett T. Danny - Viszlát című újdonsága Egyszer elmúlik a bánat,

Aludni kell párat,

De ha elmész, harag

Marad csak utánad,

Azt mondja nem szerettem, de hazudik magának,

Soha többet nem adom a szívemet a lánynak, Nem a te hibád, mégis rád haragszom,

Tönkreteszem magamat, ma hátha alszom,

Üvöltök, úgy fáj, elment már a hangom,

Miért kell a szerelmemet hátrahagynom





T. Danny - Viszlát dalszöveg Három napja vagyok ébren,

Hogy mehettél el innen, nem érte,

Te voltál az utolsó esélyem,

Neked is ennyire fáj, remélem, Két hét múlva lesz a temetésem,

Nem gondoltad, hogy ez lesz, de én sem,

Lehettél volna a feleségem,

Azt hittem, hogy szerettél, de mégsem, Egyedül elkocsikázok,

Megyek, amíg látok,

Néha kicsit rá

Gondolok, de mit csinálok?

Feljteni kéne, sok hazugságot,

Te már túl vagy rajtam, …gratulálok, Rajta, bébi, menekülj előlem,

Hagylak élni, egyedül ez könnyebb,

Tépd ki, tépd ki, a szívemet belőlem,

Nekem úgysem kell 2x Viszlát,

Többé nem látsz,

Gyűrűt tettem volna rád,

Mostmár vége, nincs tovább Vérfoltok a földön, meg egy pár széttaposott tulipán,

Ideje rájönnöm, kettőnk közül te vagy a hurrikán,

Én megértem, ha fáj, megértem, ha most a szíved megutál,

Boldog leszel e? És én leszek e?

Mi lesz ezután? Szerettelek, de nem számított neked,

Elhagytak, azok a csábító szemek,

Nekem maradtak a kábító szerek,

Nincsen te meg én, te még én _______________________________

- Ha magányos vagy...

- Ha nem tudod kinek elmondani a fájdalmaidat...

- Ha kilátástalannak érzed a helyzeted...

- Ha a problémáid egyedül nem tudod megoldani...

- Ha érzéseid megosztanád... Segélyhívó: 116-123

