Ördögűzés és fülsiketítő harmónia a fejedben - Budapestre jön a GHØSTKID Október 13-án fejest ugorhatunk a sötétségbe és az agresszióba. Budapestre jön a német GHØSTKID, hogy az Analog Music Hall falai között vágjon minden résztvevőt a falhoz. Legújabb lemezük, a Hollywood Suicide március 22-én jelent meg, így biztos, hogy rengeteg újdonságot tartogat a legnagyobb rajongóknak is, de még idén élőben is elcsípheti a közönség a GHØSTKID aktuális hangzásvilágát. Öndefiníció szerint a GHØSTKID Sebastian "Sushi" Biesler (korábban Eskimo Callboy) és hasonló gondolkodású szövetségeseiből álló összeesküvés új neve, akik saját lázadásukat hívják életre, a szereplők pedig: Steve Joakim (dobok) Svédországból, valamint Jan Marco Heinz (gitár) Chris Kisseler (gitár) és Stanislaw Czywil (basszusgitár). Ez az új fajta zaj 2019 októberében kezdődött, amikor Sushi gitárt ragadott és elkezdett írni a GHØSTKID számára. A GHØSTKID nem pusztán egy kiút volt - ez benne volt a DNS-ében. "Egyszerűen csak követtem a szívemet" - mondja. Sushi-t ekkoriban zeneileg Marilyn Manson, a Fever 333 és a Bring Me the Horizon inspirálta, arra, hogy különféle hangzásbeli árnyalatokat olvasson össze, érintve a popot, a metált, az indusztriált és egy csipetnyi trapet. Sushi bár eredetileg gitáros, amikor egyik korábbi zenekarának eredeti énekese egy felvétel közben kiesett, Sushi egyszerűen felvette a mikrofont. ,,Mindkét szerepet szeretem" - mondja. - ,,Igazából, amikor gitározom, hiányzik az éneklés, de akkor is hiányzik a gitár a kezemből, amikor csak énekelek". Az első, self-titled lemezen rengeteg közreműködő hallható, a Century Media lemezlovasai közül Marcus Bischoff a Heaven Shall Burnből a "SUPERNØVA" című számban, a legendás, műfaji zúzásért felelős Mille Petrozza pedig a "CRØØWN" című dalban.. A "THIS IS NØT HØLLYWØØØD" két verzióban is megjelent, az egyikben Timi Hendrix a Trailerparkból, a másikban pedig Johnny 3 Tears a Hollywood Undeadből énekel. Ehhez képest az Hollywood Suicide lemezen már csak egy közreműködést találunk, így a magyar közönség is megismerheti a GHØØSTKID önállóan- és másokkal közösen alkotó hangját is. Ha egyszer elmerülsz a zaj rétegeiben, akkor nem lesz meglepő, hogy Sushi sikeresen átalakult a GHØØSTKID néven ismert entitássá. ,,Sok teret hagy az értelmezéseknek, miközben azonnal bizonyos képeket asszociálsz hozzá" - mondja. Figyelem: ez a zene nem pusztán kísérti az érzékenységedet. Ez egy teljes körű auditív ördögűzés és fülsiketítő harmónia a fejedben. Ezt a harmóniát pedig érdemes élőben megismerni, október 13-án az Analog Music Hallban. [2024.03.31.]