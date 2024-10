Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál jövőre is! Készülj a folytatásra! Jövőre ismét elhozza a jazz varázsát a Szakcsi Rádió, ugyanis újra megrendezik a népszerű Rádió Jazz Fesztivált! A rendezvény helyszíne továbbra is Salföld lesz, ahol idén is hatalmas sikerrel, telt házzal futottak a jazzkoncertek. Esztergályos Máté, a Szakcsi Rádió főszerkesztője elárulta: a fesztivál célja, hogy minél több fiatal zenész mutathassa meg tehetségét, és a „Küldd be a dalod!” felhívás révén most bárki pályázhat, hogy bekerüljön a fesztivál programjába! Szakcsi Rádió most is a jazz minden stílusát bemutatja, az 1950-es évektől napjainkig. Továbbra is minden este két koncert várja a hallgatókat az A38, az Opus Jazz Club és a Magyar Zene Háza előadásaival. Maradj a jazz hullámain: szakcsiradio.hu, mobilalkalmazás és Spotify – 24 órás jazzkavalkád vár! [2024.10.31.] Megosztom: