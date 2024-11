Amélie Csodálatos Élete - Végre Magyarországon, egy különleges filmzenei esten! - jegyek itt Az ikonikus Amélie Csodálatos Élete című film zenéje, amelyet Yann Tiersen álmodott meg, végre Budapesten is életre kel 2025. április 26-án az Erkel Színházban! A rajongók régóta várták, hogy Amélie története és az eredeti filmzene élő előadásban is elérhető legyen Magyarországon, és most, Claudio Constantini Grammy-díjra jelölt zongora- és harmonikaművész szimfonikus zenekarával elhozza ezt a varázslatos estét. Miért olyan különleges ez az előadás? Yann Tiersen ikonikus dallamai világszerte ismertté váltak, de a zeneszerző korábbi magyarországi koncertjein sosem játszotta el ezeket a darabokat. Constantini és zenekara azonban most olyan produkcióval készült, amely igazán egyedi és rendkívül keresett a rajongók körében. Ez a különleges műsor már több mint 30 országban elbűvölte a közönséget, és végre hazánkba is megérkezik. A másfél órás előadás során a film világát idéző filmbejátszások és Amélie karakterének megjelenése még különlegesebbé varázsolják az élményt. Az esten maga Amélie is „megelevenedik” Györgyi Anna színésznő által, aki a film magyar szinkronhangja volt. Így a közönség igazán úgy érezheti majd, hogy részese a történetnek. Ne hagyd ki ezt az egyedülálló estét, ahol az Erkel Színház varázslatos hangulatában újraélheted Amélie világát, a hozzá tartozó ikonikus dallamokkal és különleges színpadi produkcióval!



[2024.11.04.]