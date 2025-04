Képgalériák • TNT MVM Dome képekben Kapcsolatok • TNT Megnéztük a TNT 30 éves jubileumi koncertjét - képekben 30 éves lett a TNT együttes, és mi lehetne méltóbb ünneplése ennek, mint egy nagyszabású standionkoncert... Elképesztő ez a folyamatos érdeklődés egy lényegében 90-es évekbeli számokat játszó együttes iránt. A Budapest Parkban is mindig nagyon sokan vannak a koncertjeiken, a bejelentés szerint itt is telt ház volt, 18-20 ezer forintos küzdőteres jegyárak mellett. A szubjektív érzésünk szerint is rengetegen voltak: a küzdőtéren elől is, hátul is masszív volt a tömeg. Talán ezért volt, hogy Dj Dominique előzenekarként nem fűtötte, hanem hűtötte a hangulatot: lassú dalokat játszott, mint a 67-es út, Forever young, Wind of change - persze lehet, hogy csak romantikus hangulatot akart teremteni a koncerthez. A felvezető introban évszámokat, régi videókat és képeket pörgettek, majd érkezett a TNT a Tiltott perccel, a szokásos felállásban, Ákos elegánsban, Inti sportosan elegánsban. A TNT pályafutása olyan, hogy akár egész este nagy slágereket tudnak játszani, most viszont elhangzott egy kevésbé ismert régi dal is, a Robban a bomba. Meglepetésre az FLM volt a sztárvendég: Ákos elmesélte, Császár Előd mennyit segített nekik az első lemezüknél. A Megtalállak még volt tőlük az első dal: szörnyű belegondolni, de ezt a kilencvenes években a Bedrock diszkóban is hallottuk már... Akkor is óriási volt a tombolás, Császár Előd mindig is nagy bulikat tudott csinálni, és most, harminc évvel később sem okozott csalódást. Ezután Dobrády Ákos zongorás blokkja következett lassabb, romantikus dalokkal, köztük a Szeresd a testem című Baby Sisters slágerrel, amiknek, mint kiderült, Ákos írta a zenéjét. Slágerek slágerek után - nem sok zenekar van, a Neoton és Hungária ilyen még, akiknél tényleg mindenki mindent dalt ismer... A Bolond, aki sír annak idején szabályosan folyt a rádiókból, éjjel-nappal az ment mindenhol, a Titkos üzenet pedig a leges-legnagyobb magyar slágerek egyike. Lehet, hogy csak a koncert vége felé, de hibás volt viszont a hangosítás: a basszusgitár egy folyamatos, zavaró zúgás volt csak a hangszórókban. Ezzel együtt is emlékezetes, nagyszerű este volt rengeteg régi slágerrel, közös énekléssel és romantikával. Fél 11 körül lett vége, és nagyon hiányzott az a Budapest Parkból ismert szolgáltatás, hogy a koncert után még ott lehet maradni bulizni. Nem csak mi éreztük így, rengeteg „jó hangulatban” levő embert láttunk az utcán - DJ Dominique nem csak a TNT előtt, hanem utánuk is zenélhetett volna még. Tóth Noémi és Szatmári Péter TNT MVM Dome képekben - klikk a fotóra [2025.04.02.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje GYORS ÉS SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2025.03.31.]

