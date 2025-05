A színpad segít: 8. alkalommal állnak össze a színházi háttérharcosok Nyolcadik alkalommal rendezi meg jótékonysági gálaestjét a Színházi Dolgozók Szakszervezete (SzíDoSz) a nehéz helyzetbe került, egészségi állapota következtében rászoruló, szakmabeli háttérdolgozó kollégák megsegítéséért. A nagyszabású műsornak június 19-én a Vígszínház ad otthont. Szinetár Dóra, Nagy Ervin, Hámori Ildikó, Bodrogi Gyula, Fesztbaum Béla, Baronits Gábor, Borbély Richárd, Hűvösvölgyi Ildikó, Peller Anna, Sasvári Sándor, Bán János, Ungár Anikó, Mészáros Árpád Zsolt, Kováts Adél, Nemcsák Károly, Radnay Csilla, Császár Angela – és a sor még hosszú. Nyíregyházától Szegedig, Debrecentől Budapesten át Győrig fognak össze művészek azokért a kollégáikért, akik támogatásra szorulnak. Egy-egy színházi este létrejöttéhez ugyanis a színre lépő szereplőkön kívül hozzájárul ugyanannyi „láthatatlan” közreműködő is. Kellékesek, ügyelők, súgók, díszítők, fodrászok, sminkesek, nézőtéri felügyelők és asszisztensek nélkül ugyancsak nem létezhetne színház. Ez a szakma szól róluk is, és ezt hivatott kihangosítani a Színházi Dolgozók Szakszervezetének éves rendezvénye a Vígszínházban. A közös célhoz pedig egyedülálló program dukál. Híres szülők és gyermekeik, híres gyermekek és szüleik lépnek színpadra, méghozzá olyan produkciókkal, amelyeket még soha, sehol nem láthatott a közönség. Az ország minden pontjáról életre kel A Padlás is, bebizonyítva, hogy egyáltalán nem fényévnyi a távolság a színházak és dolgozóik között. Érkezik a szegedi, veresegyházi, nyíregyházi és egri csapat, a Grundot pedig a debreceni és a veszprémi Pál utcaiak védik meg majd együtt a budapestiekkel. Több mint tizenöt színház negyvennél több művésze, valamint függetlenek, artisták, zenészek, táncosok, prózai és zenés színészek különleges estjén a közönség bepillanthat a háttérdolgozók ismeretlen világába is. Ahhoz, hogy a színházi szektor tagjainak is legyen szociális védőhálója, szükség van azok támogatására is, akikért a művészek és a háttérben dolgozók a munkájukat végzik – vagyis a nézőkre. De a szervezők szeretettel várnak a közönség soraiba minden olyan színészt, táncost, énekest és színházigazgatót is, aki felelősséget érez szakmája és pályatársai szociális helyzete iránt. A Vígszínház a gála teljes jegybevételét a Segítsünk Alapítványnak utalja át, ezzel nyújtva támogatást a nehéz élethelyzetbe került, megváltozott egészségi állapotú színházi dolgozóknak. A Színházi Dolgozók Szakszervezete egyedülálló színházi összefogásra vállalkozott, és a nemes cél érdekében egyszeri és megismételhetetlen élményt ígér. Az est háziasszonya Peller Anna, rendezője Peller Károly. A közreműködő művészek idén is honorárium nélkül vállalták a fellépést a megszorult helyzetben lévő kollégákért, a Vígszínház pedig – felmérve az ügy súlyát – nem csupán az este bevételét utalja át a Szakszervezet alapítványa számára, de az épületet is díjmentesen bocsátja a szervezők rendelkezésére. A rendezvény fővédnöke: Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere Fellép többek között: Baronits Gábor, Bán Bálint, Bán János, Bodrogi Gyula, Borbély Richárd, Császár Angela, Cseh Dávid Péter, Dósa Mátyás, Egressy G. Tamás, Fesztbaum Béla, Győri Balett (Baranovska Tetiana, Engelbrecht Patrik) Hámori Ildikó, Hertelendy Attila, Hűvösvölgyi Ildikó, Karácsony Gergely, Károlyi Krisztián, Kisfaludy Zsófia, Kovács Adrián, Kováts Adél, Lukács Anita, Makranczi Zalán, Mészáros Árpád Zsolt, Nagy Balázs, Nagy Ervin, Nemcsák Károly, Nyári Oszkár, Nyári Szilvia, Papp Attila, Peller Anna, Radnay Csilla, Sasvári Sándor, Sasvári Léna, Szilágyi Annamária, Szinetár Dóra, Tar Dániel, Török-Ujhelyi Tamás, Ungár Anikó, Váradi Eszter Sára, Zádori Szilárd, Zoltán Áron A jótékonysági gála időpontja: 2025. június 19.,csütörtök – 19:00 Jegyvásárlás [2025.05.27.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gabriella szolgáltatás [2025.05.27.]

