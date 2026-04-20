Álom és ébrenlét határáról érkezik a Pál Utcai Fiúk legújabb dala - premieren a ‘Süllyedünk’!
Három év után jelentkezik új dallal a 43. évét taposó Pál Utcai Fiúk zenekar! Az évek száma ugyan nő, az új, ‘Süllyedünk’ címet viselő dal hűen bizonyítja, hogy az inspiráció és a lendület egy cseppet sem fogy.
A ‘Süllyedünk’ egy energikus dal, ami önmagában is könnyen rántja magával a hallgatót, jelentéstartalmával viszont a szövegcentrikus alkotások kedvelőinek is hamar a szívébe lopja magát.
“A dal az álomhatáron, álom és ébrenlét határán játszódik egy süllyedő hajón. Bár nem vagyunk nagyon „üzenetes” zenekar, de mivel a dal a választások környékén jelenik meg, egyértelmű az ilyen irányú jelentése is, mivel én is úgy érzem, ahogy közeledik a választás és egyre durvul a hangnem, erkölcsi szempontból nézve, tényleg egyre mélyebbre süllyed az ország” - mesélt a dalról a PUF frontembere, Leskovics Gábor ‘Lecsó’.
Dinamikus dal dinamikus képanyagot érdemel: a ‘Süllyedünk’ videoklipje a zenekar legutóbbi koncertjén forgott a Dürer Kertben az élő dalpremieren. A Toma Pictures által készített anyag illően támogatja a track hangulatát, a fények, a közönség lelkesedése és a vágás egyaránt lendületessé teszik az audiovizuális élményt.
“14 éve tart a zenekar Budapesten farsangi koncertet, ami általában egy tematikus koncertet jelent, hozzá illő dalokkal és ruhában. Sajnos idén ezt nem tudtuk a farsangi időszakra szervezni, de azért szerettük volna kicsit a farsangi buli pótlására is felhasználni ezt az alkalmat, és ha már úgyis kitaláltuk, hogy az új dalhoz itt készítünk egy videoklipet, így adta magát a dolog, hogy tengerészest játszhassunk egy kicsit. A koncert remekül sikerült és szerintünk az új dalt is nagyon jól fogadta hőn imádott közönségünk” - mondta a koncertről és a dal fogadtatásáról Lecsó.
A Pál Utcai Fiúk robog tovább, az aktív stúdiómunka mellett áprilisban már folytatják is tavaszi turnéjukat, amely során ellátogatnak Győrbe, Kaposvárra és Szombathelyre is, zárásképpen pedig a balatonakarattyai Peter’s Teraszon adnak egy igazi nyárnyitó koncertet május 15-én.
[2026.04.20.]
Megosztom:
Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás
A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).
Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.
A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.