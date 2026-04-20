Álom és ébrenlét határáról érkezik a Pál Utcai Fiúk legújabb dala - premieren a ‘Süllyedünk’!

Három év után jelentkezik új dallal a 43. évét taposó Pál Utcai Fiúk zenekar! Az évek száma ugyan nő, az új, ‘Süllyedünk’ címet viselő dal hűen bizonyítja, hogy az inspiráció és a lendület egy cseppet sem fogy.

A ‘Süllyedünk’ egy energikus dal, ami önmagában is könnyen rántja magával a hallgatót, jelentéstartalmával viszont a szövegcentrikus alkotások kedvelőinek is hamar a szívébe lopja magát.

“A dal az álomhatáron, álom és ébrenlét határán játszódik egy süllyedő hajón. Bár nem vagyunk nagyon „üzenetes” zenekar, de mivel a dal a választások környékén jelenik meg, egyértelmű az ilyen irányú jelentése is, mivel én is úgy érzem, ahogy közeledik a választás és egyre durvul a hangnem, erkölcsi szempontból nézve, tényleg egyre mélyebbre süllyed az ország” - mesélt a dalról a PUF frontembere, Leskovics Gábor ‘Lecsó’.

Dinamikus dal dinamikus képanyagot érdemel: a ‘Süllyedünk’ videoklipje a zenekar legutóbbi koncertjén forgott a Dürer Kertben az élő dalpremieren. A Toma Pictures által készített anyag illően támogatja a track hangulatát, a fények, a közönség lelkesedése és a vágás egyaránt lendületessé teszik az audiovizuális élményt.

“14 éve tart a zenekar Budapesten farsangi koncertet, ami általában egy tematikus koncertet jelent, hozzá illő dalokkal és ruhában. Sajnos idén ezt nem tudtuk a farsangi időszakra szervezni, de azért szerettük volna kicsit a farsangi buli pótlására is felhasználni ezt az alkalmat, és ha már úgyis kitaláltuk, hogy az új dalhoz itt készítünk egy videoklipet, így adta magát a dolog, hogy tengerészest játszhassunk egy kicsit. A koncert remekül sikerült és szerintünk az új dalt is nagyon jól fogadta hőn imádott közönségünk” - mondta a koncertről és a dal fogadtatásáról Lecsó.

A Pál Utcai Fiúk robog tovább, az aktív stúdiómunka mellett áprilisban már folytatják is tavaszi turnéjukat, amely során ellátogatnak Győrbe, Kaposvárra és Szombathelyre is, zárásképpen pedig a balatonakarattyai Peter’s Teraszon adnak egy igazi nyárnyitó koncertet május 15-én.

[2026.04.20.]