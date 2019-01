Zenerégész: mi történt január 9-én?

Zenerégész sorozatunkban leporoljuk a múlt emlékeit, és felidézzük a mai dátum legemlékezetesebb zeneeseményeit. Tekintsük meg, mi történt január 9-én!

Ma Marcell, Hont, Juliánusz napja van.

Események:

1973 Mick Jagger nem kapott vízumot Japánba mivel 1969-ben droggal kapcsolatos elkapták.



Született:

1941 Joan Baez mexikói származású amerikai énekesnő, gitáros.1958 körül kezdett zenével foglalkozni. Első lemezéről a We Shall Overcome című dal a baloldali ifjúság himnusza lett. Baez az Amnesty International aktivistája lett, ezért többször került börtönbe.Ismertebb dalai: Stephanie's room, China.

1944 Jimmy Page angol zenész a Led Zeppelin tagja. Az együttes 1968-ban alakult. Ismertebb dalaik Good Times, Bad Times,Stairway To Heaven

1954 Dés László szaxofonos, zeneszerző. Ismertebb filmzenéi : Valahol Európában, Dzsungel könyve, Szerelem első vérig, A miniszter félrelép, Kalózok, Szamba, Csocsó, Sose halunk meg, Valami Amerika.



1965 Nestor Haddaway trinidadi énekes. Ismertebb dalai : What Is Love, I Miss You és, Rock My Heart.

1970 Lara Fabian belga énekesnő. Ismertebb dalai: I Will Love Again, I am What I am, World At Your Feet.

Vida Andrea

