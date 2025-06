BSW-titok: "egy vagány negyvenes nő lett belőle” A BSW két tagja, Matyi és Gaben nemrég a Park FM reggeli műsorának, a Hajnali Körnek a vendégei voltak, ahol többek között a Lidokain című slágerük születéséről is meséltek – és az is kiderült, hogy ByeAlex kulcsszerepet játszott abban, hogy a dal végül olyan lett, amilyennek most ismerjük és szeretjük. „Imádjuk, de nagyon nehéz vele együtt dolgozni” – kezdte Matyi, Alexre utalva. Elmondása szerint az énekes-producer mindig mélyebb rétegeket keres a zenében, és nem fél beleszólni a koncepcióba sem, ha valami nem stimmel. Hozzátettéve, hogy az Alex-szel közös munka egy nagyon jó barátságot hozott. Konkrét példaként a Lidokain demóverzióját hozták fel: az eredeti szöveg szerint Gaben verzéje egy negyvenes éveiben járó nőről szólt, aki elrontotta az életét – és ez a komor hangulat az egész dal végkicsengését meghatározta volna. „Mikor így meghallgattad a dalt, akkor leraktad a fülhallgatót, hogy: fuh, mellbevágott” – fogalmazott Matyi. Alex viszont rögtön kiszúrta, hogy ez így nem fog működni. Szerinte a dal slágerpotenciálját teljesen lenullázta volna a negatív üzenet. És nem csak zeneileg volt problémás: úgy érezte, férfi előadóként egy ilyen ítélkező hangvétel egyszerűen nem vállalható. A megoldás? „Átalakítottuk úgy a verzét, hogy egy vagány negyvenes nő lett belőle” – mesélték. Így végül megszületett az a verzió, amit ma már több millióan hallgatnak. Hogy valaha hallhatjuk-e az eredeti, sötétebb demót? Ezt a srácok csak sejtelmesen lebegtették meg, de az biztos: a végeredmény bejött mindenkinek. A teljes beszélgetésben még több kulisszatitok is elhangzik, amit máshol nem valószínű, hogy hallhatsz – érdemes visszahallgatni a Park FM adását. [2025.06.24.] Megosztom: