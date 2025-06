Poroszlay Kristóf: "Van bennem félelem természetesen..." Szegedi színművésszel egészül ki A 3 testőr szereplőgárdája. A Szegedi Szabadtéri Játékok új musicalbemutatójában Poroszlay Kristóf alakítja majd Rochefort szerepét. Közreműködésével augusztus 8-án debütál Rob Bolland, Ferdi Bolland és André Breedland kalandmusicale a Dóm téren. Poroszlay Kristóffal válik teljessé A 3 testőr szereplőgárdája! A Szegedi Szabadtéri Játékok augusztusi musicalbemutatóján a szegedi közönség sokoldalú kedvence Rochefort szerepében, Borsos Beátával és Szegezdi Róberttel együtt képviseli majd a napfény városának teátrumát; további szerepekben Ember Márk, Koltai-Nagy Balázs, Brasch Bence, Varga-Járó Sára, Feke Pál, Kovács Gyopár, Dino Benjamin, Csobot Adél, Fehér Tibor, Nagy Sándor, Borsi-Balogh Máté lesznek partnerei a színpadon. Akárcsak a címszereplő muskétásoknak, fő ellenlábasuk szerepében Poroszlay Kristófnak is kardot kell majd ragadnia az előadásban. Rochefort ugyanis a bíborosi gárda vezetője, akit hűsége a főpaphoz köt, így állandó csörtékbe keveredik a testőrökkel. A parancsnok fiktív, ám emblematikus szereplője Dumas regényének, aki fél szemét D’Artagnan apjával vívott küzdelemben vesztette el. Így egyrészt egyfajta eredendő riválisként jelenik meg az ifjú főhős számára, másfészt olyan figura, akit sok feldolgozás gúny tárgyává tesz: lehet fenyegető de vicces jelenlét a darabban, akit a bosszúvágya, sérelmei határoznak meg. A színművész elárulta, feltétlenül a klasszikus regénnyel kezdi a szerepre való felkészülést, ám az, hogy az általa megformált alakot mely oldaláról ismerheti meg a közönség a Szente Vajk rendezésében készülő produkcióban, a próbafolyamat során alakul majd ki. Poroszlay Kristóf 2009 óta tagja a Szegedi Nemzeti Színház drámatagozatának, emellett változatos stúdiószínpadokon és önálló produkciókban is fellép, legtöbbször jellegzetes karakterszerepekben láthatja a Tisza-parti város nézőközönsége. A Szabadtéri Játékokon, színházi előadásban eddig egy ízben szerepelt: a 2021-es Scapin furfangjaiban, az Újszegedi Szabadtéri Színpadon. A számára otthonos kőszínházi és meghittebb helyszínek után izgalommal tekint a Dóm téri színre lépésre: „Van bennem félelem természetesen: 4000 fő az 4000 fő. Egy régebbi gálaműsorban már felléptem ezen a színpadon, a Roxanne című számot énekeltem – teljesen más élmény. Egészen másfajta technikát kell alkalmazni, akár a Színházhoz, pláne a másik véglethez, egy kicsi stúdiószínpadhoz képest. Itt hatalmas minden, úgyhogy lesz mit tanulnom, amit nagyon szeretek!” A többszörös Dömötör-díjas színészt a számos prózai feladat mellett a zenés szerepek is rendre megtalálják, ráadásul nemcsak énekel, több hangszeren játszik. A Rob és Ferdi Bolland, valamint André Breedland művéhez hasonló, rockos inspirációkat is tartalmazó, de klasszikusan építkező, nagyszabású musical nem tartozik a számára leginkább megszokott zenei közegek közé: „Viszonylag nyitott vagyok, megvan természetesen a saját ízlésem, ami nem feltétlenül a musical világát tükrözi. Ettől függetlenül vannak remek, nagyon jól megírt musicalek, amelyek szerintem is jól működnek: a top 3-ban biztosan benne lenne a Jézus Krisztus Szupersztár, ami fantasztikusan meg van írva, a Rémségek kicsiny boltja is közel áll az ízlésemhez zeneileg, és nagyon szeretem még a Sztárcsinálók című rockoperát is.” Elárulta, korábban nem hallotta még A 3 testőr zenéjét, ám érdeklődéssel várja az új kihívást, az óriási csapatban, új művésztársakkal való közös munkát a kalandmusical előkészületei folyamán. Közreműködésével öt alkalommal, augusztus 8., 9., 10., 15., és 16. estéjén száll csatába A 3 testőr hazánk legnagyobb színpadán, a Szegedi Szabadtéri Játékokon. Jegyvásárlás Szegedi Szabadtéri [2025.06.13.] Megosztom: