Centrál Színház: jegyek, programok itt

A Centrál Színház Budapesten, a Révay utca 18. alatt várja a színházkedvelőket. Íme a programkínálat.

A Centrál Szinház programjai, jegyek itt



A színház, amit korábban Vidám Színpadnak ismert a közönség, ma már Centrál Színházként várja nézőit.



A Centrálnak megalakulása óta a korszerűség és az igényes szórakoztatás a kitűzött célja, ez pedig egy teljesen új színház felépítéséhez vezetett.



A koncepciózus és kemény munka eredményeként mára kitűnő repertoárral rendelkező, állandó színházi társulattal és profi háttéremberekkel dolgozó, neves színészekkel büszkélkedő intézmény.



A Centrál Szinház programjai, jegyek itt



Nemek és igenek

Nemek és igenek Centrál Színház

Nina Raine húsbavágóan friss darabja szerte a világon indulatokat kavart. Kendőzetlen őszinteséggel, ugyanakkor mély empátiával mesél nőkről és férfiakról, szexről és hatalomról, nemekről és igenekről.



Jegyek, előadásidőpontok

Házassági leckék középhaladóknak

Házassági leckék középhaladóknak Centrál Színház

Alice Michel szeretője. Hónapok óta egy hotelben randevúznak, ugyanis mindketten házasok. Ráadásul Alice férje Michel legjobb barátja. Michel- hogy senki ne sérüljön- "mindenki érdekében" hazudozni kezd. Hazudik élvezettel hazudik szenvedéllyel majd hazudik zavartan és kétségbeesve. A hazugság úgy árasztja el az életüket, mint nyitva felejtett csap a lakást. Vajon megússzák?

Tökéletlenek

Tökéletlenek Centrál Színház

Egy szélütéses nagymama, egy amnéziás anya, egy skizoid pasas, egy kamasz, aki kicsit sokat füvezik, egy szökött rab és egy drogos – ők hát a Tökéletlenek.

Jegyek, előadásidőpontok

Nézőművészeti Főiskola

Nézőművészeti Főiskola Centrál Színház

Tasnádi István: Nézőművészeti főiskola A Nézőművészeti Kft. előadása.

My Fair Lady

My Fair Lady Centrál Színház

Shaw fanyar-szellemes példázata a férfi és a nő örök párviadaláról Lerner és Loewe csodálatos dalaival az egyik legszebb és legnépszerűbb musical. A Centrál Színház My Fair Lady-je friss, szenvedélyes hangnemben meséli újra az ősi mesét, ugyanakkor klasszikus kiállítású előadás káprázatos látványvilággal, nagyzenekari hangzással.

Jegyek, előadásidőpontok

Büszkeség és balítélet

Büszkeség és balítélet Centrál Színház

Büszkeség és balítélet két színészre Balsai Mónival és Schmied Zoltánnal. Egy felvonásos előadás, időtartama 1 óra 30 perc.

[2019.07.31.]