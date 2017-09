Bor, Mámor Stb. na meg Fröccsnapok Szabó Leslievel A hétvégi győri Fröccsnapok remeknek ígérkezik, s nem csak azoknak, akik kedvelik a szőlő áldását. Zenei élményben is gazdag napok várnak ránk. Szombaton például a Szabó Leslie Band lép színpadra. A frontemberrel beszélgettünk. – Bor, Mármor, Stb… Mi mással indíthatnánk?

– Na igen, lehet, hogy már óvodás koromban eldőlt a sorsom, mert szőlő volt a jelem… Kedvelem a finom borokat, egy-egy jó vacsora mellé egy testes, száraz vöröset, nyaranta pedig inkább a laza roséfröccs esik jól. Úgyhogy a Győri Fröccsnapok hangulata közel áll hozzám s természetesen a Bor, Mámor, stb. című lemezemről is hozunk magunkkal dalokat, nem is lehetne másként. – Mire készüljünk tehát?

– Van egy standard anyagunk a zenekarral, természetesen mindig variáljuk, frissítjük, vagy éppen az esemény hangulatához alakítjuk. Most olyan dalokkal érkezünk, amelyek egy hosszú korszakot ölelnek fel, hiszen lassacskán harminc éve vagyok a pályán. Főleg magyar dalokat hozunk, de persze néhány angol szövegű nótát is belecsempészünk a műsorba. – A Szabó Leslie Band-nek tavaly megjelent az Új oldal című lemeze...

– Zenekaromon kívül Romhányi Áron barátommal és kollégámmal dolgoztunk együtt a lemezre felkerülő dalokon. Beleadtunk mindent, nekünk kedves felvételek születtek. Áronnal nagyon régóta ismerjük egymást, szuperül ment a közös munka, amit ez a korong jól mutat. Duetteket is hallhatunk rajta, például Bokor Mancival és Torres Danival is énekelek rajta és egy dalban az élő legenda Tátrai Tibor is közreműködik. A Group’N’Swing zenekar pedig a swinges hangulatot hozta a lemezre. Nagyon átfogó, gazdag és összetett lett zeneileg az album, amiről Győrbe is hozunk dalokat. – Egyszer egy győri utcazenész lány azt mondta nekem, te vagy a példaképe, mert olvasta valahol, hogy anno te is zenéltél a „macskaköveken”. Látod, így is nyomot hagytál!

– Nagyon megtisztelő, főleg azért mert ez nagyon régen volt már, de tény, hogy volt ilyen időszak is, majd 30 éve… Viszonylag későn, a katonaság után fordultam teljes figyelmemmel a könnyűzene felé, s akkor ismerkedtem meg Roy barátommal is. Egyre többet gitároztunk együtt és a haverok mondták, hogy jók vagyunk, ezzel lehetne valamit kezdeni. A Halászbástya akkoriban kiváló utcazenei helyszín volt, elkezdtünk kijárni muzsikálni, s egyre jobban megtetszett az embereknek. Ezt követően egyre több egyetemi klub-ba, sörözőbe, pub-ba kaptunk meghívást. Hogy most milyen lehet utcazenésznek lenni, azt már nem tudom, de nekem jó alapot adott a pályámhoz. A lánynak kitartást kívánok és köszönöm, hogy így gondol rám! – Paul McCartney, George Michael, Chris Rea, Steevie Wonder. Ki jön még a sorban?

– Tényleg majdnem felsoroltál mindenkit, akinek egy-egy nagy slágerével dolgoztam, persze a magyar változatán. Volt még egy korábban is, a Banderas zenekar egy dalát dolgoztuk át Józsa Alex-szal és Gallusz Nikivel. A Feketén a hófehér (Ebony and Ivory) például egy olyan nóta, amelynek a feldolgozására a világon csak mi kaptunk engedélyt. A Lesz minden című dalszöveget (Last Christmas) Éliás Jr. számára írtam. Chris Rea Pokoli út-ja (Road to hell) pedig már teljesen saját produkció volt, én is adom elő. Ezt a dalt is hallhatja ma a közönség. – Van még külföldi dalálmod?

– Sting… De azt nem árulom el, melyik számára gondolok. Most egyelőre lefoglalnak más teendőim, ki tudja mikor válik valóra. – Ugorjunk vissza Győrre. Mi jut róla eszedbe?

– Egy jó 25 évvel ezelőtti emlék, amikor egy belvárosi étteremben koncertet adtunk egy zongorista barátommal, azóta persze már számos más helyen is zenéltem. Na meg egy Back II Black koncert a folyóparton, ami zseniális volt, nézőként voltam jelen. Ja, és az Irigy Hónaljmirigy egyik fellépését is itt Győrben sikerült végre megnéznem. Páran közülük régóta jó barátaim. Úgy látszik koncertekre járok a városotokba, bár szombaton éppen mi fogunk zenélni :) – Akkor szombaton találkozunk?

– Remélem, s ne aggódjatok, legendásan jó időt viszek mindenhova. Volt olyan, hogy napok óta szakadó eső volt egy több napos rendezvényen, s mikor én megérkeztem kisütött a Nap. :) Szóval jó kis koncert lesz, ebben biztos vagyok, s mindenkit várunk szeretettel! A Szabó Leslie Band koncertje szeptember 30-án, este 21 órakor kezdődit a Széchenyi téren, a XIII. Győri Rotary Fröccsnapok – Győri Legendák Napja keretében! – Havassy Anna Katalin – [2017.09.30.] Megosztom: