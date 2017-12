Megérkezzett Flo Rida újdonsága - íme a Hola

Napi dalajánló.

Flo Rida minden idők egyik legsikeresebb és legnagyobb eladással büszkélkedő amerikai dalszerző-rappere. Közel 10 éve szolgáltatja a gigaslágereket, olyan fantasztikus dalokat köszönhetünk neki az elmúlt évekből, mint a "Right Round", a "Club Can't Handle Me", a "Good Feeling", a "Wild Ones", a "Whistle", az "I Cry", a "G.D.F.R." vagy a "My House". Flo pályafutása során rengeteg sztárral dolgozott együtt, köztük volt Pitbull, Olly Murs, David Guetta, Nicki Minaj, Jason Derulo és Sia is.



A legendás rapper legutóbb év elején hallatott magáról, amikor „Cake” című számával jelentkezett, mely az amerikai hip-hop duó, a 99 Percent közreműködésével készült. Most pedig megérkezett a legfrissebb track ”Hola” címmel, amivel Flo Rida visszacsal egy szelet nyarat az életünkbe. Az új single közreműködője a kolumbiai születésű, fiatal tehetség, Maluma, akire az egyik legígéretesebb hangként tekintenek a latin zenei világban. Maluma óriási sztár a közösségi médiában, 30 milliós Instagram követőtáborával vezető latin előadónak számít.



A modern, elektronikus zenei alap a spanyol gitárral, Flo Rida hangjával és a kolumbiai előadó latin temperamentumával kiegészülve egy nagyon szerethető, könnyed, nyarat idéző sláger egységét alkotja.

- magneoton -

[2017.12.05.]