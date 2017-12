Ismét Presser Gáborral szilveszterezik az Amadinda Az Amadinda együttes és Presser Gábor szilveszteri koncertje 2017. december 31. (vasárnap), 19.00 és 22.45, Zeneakadémia Vendég: Szent Efrém Férfikar Az Amadinda és Presser Gábor hagyományos óévbúcsúztató–újévet köszöntő hangversenyeinek egyik legfőbb vonzerejét azok a produkciók jelentik, melyek ritkán, vagy soha nem hangzottak még el, vagy kizárólag egyszer, ez alkalommal hallhatók. A közönség másfél évtizede tartó érdeklődésére jellemző, hogy a koncertek évről évre telt házak előtt zajlanak, sokan már hetekkel-hónapokkal az újabb koncert előtt biztosítják helyeiket. Az est vendége ezúttal a Szent Efrém Férfikar lesz, melynek tagjai kivételes hangi adottságokkal és zenei képzettséggel rendelkező énekesek. A bizánci vokális kultúra hazai specialistájaként számon tartott énekegyüttes és az Amadinda összhangzása számtalan lehetőséget rejt magában: közös repertoárjukban az egyházi művek, vagy a klasszikus zenei kompozíciók éppúgy megférnek egymással, mint a ragtime-ok, vagy az afrikai és amerikai gospelek. Mivel mindkét formáció otthonosan mozog a legkülönbözőbb zenei műfajokban, produkcióik minden bizonnyal különleges színt visznek a tizenhetedik Amadinda-Presser szilveszter programjába. Az éjfél előtti perceket idén is Johann Sebastian Bach zenéje, az utolsó óévi pillanatokat az Amadinda gongjainak zúgása tölti ki. A második rész a megismételhetetlen pillanatoké. Az újév első produkciója hagyományosan egy Strauss polka, majd színpadra lép az est másik házigazdája, Presser Gábor. A számtalan ütőhangszerrel és zongorával felpakolt zenevonat végül az erre az alkalomra áthangolt LGT számokkal, férfikarral erősítve ér a végállomásra… A nagy érdeklődésre való tekintettel a hagyományos 22.45-kor kezdődő koncert mellett egy „második”, 19.00-kor kezdődő előadásra is sor kerül. Az Amadinda élete az új évben is mozgalmas lesz. A teljesség igénye nélkül íme néhány produkció, amelyekre különösen nagy várakozással készülnek: - Január 30-án az alapításának negyvenedik évfordulóját ünneplő Budapesti Vonósok vendégeként lépnek fel a Zeneakadémia Nagytermében. A hangversenyen Bizet “Carmen” című operájának Rodion Scsedrin által vonószenekarra és ütőhangszerekre hangszerelt szvitjében működnek közre. - Februárban két különleges esemény vár az együttesre. A chicagói Eighth Blackbird-del idén októberben, a CAFe Budapest koncertjén mutatták be Lukas Ligeti “Incandescence” című kompozícióját, mely a két együttes közös felkérésére készült 2017 nyarán. 2018. február 2-án az Amadinda látogat el Chicagóba, ahol ismét közös koncerten hangzik el a mű amerikai bemutatója. - Mindössze két nappal később már idehaza, a MÜPA Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében lépnek fel a Budapesti Fesztiválzenekar évente megrendezett egésznapos "maraton"-ján. Mivel a programsorozat központi szerzője ezúttal Leonard Bernstein lesz, erre az alkalomra amerikai szerzők műveiből összeállított programmal készülnek. Az együttesnek évtizedek óta szívügye, hogy tapasztalatait továbbadja a fiatalabb generációknak. E törekvés nyomán idén a Zeneakadémiával közös vállalkozásba fogtak: az Amadinda Percussion Project az ütőhangszeres kamarazene irodalmának kiemelten fontos kompozícióira fókuszálva vezeti be az egyetem hallgatóit a professzionális hangversenygyakorlat világába. A közös munka első állomása a 2018. március 28-i hangverseny lesz a Zeneakadémia Solti Termében. Végül május végén Kolozsvárra készülnek, ahol a Ligeti György tiszteletére rendezett nemzetközi zenetudományi találkozó keretében adnak koncertet és mesterkurzust. - naszi - [2017.12.05.] Megosztom: