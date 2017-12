Kapcsolatok • Havasi Balázs Havasi Balázs triplázik A hatalmas érdeklődésre való tekintettel a HAVASI Symphonic 2017-ben egy ráadásnapon, december 10-én vasárnap 18.00 órai kezdettel is megrendezésre kerül. A három koncert műsora azonos lesz, természetesen Ronan Keating is fellép mindegyik alkalommal. A hatalmas érdeklődésre való tekintettel a HAVASI Symphonic 2017-ben egy ráadásnapon, december 10-én vasárnap 18.00 órai kezdettel is megrendezésre kerül. A hihetetlen zenei utazás folytatódik A HAVASI Symphonic az elmúlt években összesen 12 alkalommal töltötte meg a Budapest Sportarénát. A produkció két évvel ezelőtt hatalmas sikerrel mutatkozott be a világhírű Carnegie Hall nagyszínpadán New York-ban, míg tavaly megtöltötte többek között Ausztria legnagyobb stadionját, a Wiener Stadthallét is. A jelenleg is zajló világturné keretein belül az idei év végén 10 nagyszabású koncertre kerül sor olyan emblematikus helyszíneken, mint a Sydney-i Operaház, a Mercedes-Benz Arena Berlinben, a Tauron Arena Krakkóban vagy a Crocus City Hall Moszkvában. A 2017-es HAVASI Symphonic budapesti sztárvendége: Ronan Keating Az ír énekes-dalszerző Magyarországon először fogja élőben előadni a legnagyobb slágereit. Ronan Keating először 16 éves korában, a Boyzone együttes tagjaként robbant be a nemzetközi zenei életbe. A szólókarrierjét a Sztárom a párom című filmhez készült betétdallal indította el. A When You Say Nothing at All világszerte a slágerlisták élére került, majd 9 önálló albumot adott ki, amelyekből több mint 20 millió példányt vásároltak meg. Tehetségét jellemzi, hogy egymást követően 30 dallal maradt folyamatosan az Egyesült Királyság Top 10-es slágerlistáján. Ezzel megelőzte Elvis Presley-t és bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe. Rengeteg meglepetés Magyarország legnépszerűbb koncert show-ja természetesen 2017-ben is nagy meglepetésekkel szolgál majd, de azok sem fognak csalódni, akik a mára emblematikussá vált zenei tételeket szeretnék újra átélni. A vasárnap 18:00 órakor kezdődő előadásra még kaphatóak jegyek!



