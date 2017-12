Júniusban jön a Queens of The Stone Age Sorra érkeznek a Parkos bejelentések – mintha csak egy koncertekkel teli adventi naptárat nyitogatnánk – és máris itt egy újabb nagy név: június 21-én a Queens of The Stone Age első önálló magyarországi koncertjén mutatja be nálunk is friss nagylemezét. A Queens of The Stone Age a 2014-es Sziget fesztiválos fellépése óta nem járt Magyarországon, így már ideje volt a visszatérésnek. Most ráadásul Josh Homme és csapata az augusztus végén megjelent hetedik nagylemezükkel, a Legjobb Rock Album kategóriában Grammy-jelölt Villains-szel érkezik hozzánk, hosszú idő óta először önállóan, headline fellépőként a New Beat szervezésében.



Napjaink egyik legnépszerűbb rockzenekarát, a Queens of The Stone Age-et 1996-ban alapította Josh Homme, Kaliforniában. A mostani felállásban Troy Van Leeuwen, Dean Fertita, Michael Shuman, Jon Theodore erősítik a bandát. Pont úgy, mint a nem régiben kijött Villains-en, amin sokak megdöbbenésére a frontember kérése Mark Ronson producerrel dolgoztak együtt. Mark Ronsonhoz köthető többek között az Uptown Funk és számos nagyágyúval dolgozott már közösen, - úgy, mint Lady Gaga, Robbie Williams vagy éppen Adele -, ezúttal pedig a Villains elektronikus hatásaiért is ő felelt.



„(…)Egy olyan Stone Age-lemez született, amelyre nem mondhatja senki, hogy önismétlő, de még azt sem, hogy unalmas. Arra még nem sikerült rájönni, hogy kik az igazi gazemberek, de a vendégzenészeket most először hanyagoló QOTSA-lemez mindenképp az életmű erősebbik felébe tartozik. Persze jogos lehet a kérdés: ki ne szeretne ilyen erős gyengébbik felet is akár? Homme együttese őrzi kulcspozícióját a 21. század legfontosabb és legnépszerűbb rockzenekarai között.”- Szól a Recorder életmű összegző cikkjében az új lemezről, a végeredmény pedig egy, az eddigiektől táncolhatóbb, de továbbra is a dühös riffekkel telepakolt anyag lett, amit június 21-én élőben is meghallgathatunk a Budapest Parkban.



[2017.12.30.]