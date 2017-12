Lip service - megérkezett a tehetséges magyar zenész újdonsága

Az International Portuguese Music Award győztes dalának énekese, Dustin Paul MEDIX új hangja.

A tehetséges magyar producer New Yorkig utazott, hogy ezen kollaboráció létrejöhessen.



A 2016-os év egyik nagy slágerének, a Metro-nak az amerikai hangja is Dustin lett, így hamarosan a nemzetközi platformokon is hallható lesz ez a közkedvelt magyar sláger.



A Lip service a mai világ felszínes kommunikációit ülteti bele egy hétköznapi szituációba. A dal electro-house stílusú pop nóta.



A 2018-ban induló MEDIX turnén reméljük, hallani fogjuk ezt a dalt is.

[2017.12.12.]