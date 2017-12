Megérkezett Gájer Bálint első videóklipje az új karácsonyi lemezéről! Gájer Bálint december elején megjelent Swing Karácsony című lemezéről elsőként az Úgy, mint rég című számhoz készült videóklip. Ahogy azt a cím is sugallja, a dal a gyermekkori szép emlékek utáni vágyakozásról szól – mindezt Éger László dalszerző a közelgő ünnep köntösébe bújtatta. Ha pedig ünnep, akkor karácsony, ha karácsony, akkor emelkedett hangulat, család, emlékezés, hit, rácsodálkozás. A klipben szereplő szerelmes pár a fát díszítve emlékezik meg mindezekről. A karácsonyi hangulat megteremtéséről a tökéletesen kiválasztott forgatási helyszínek is gondoskodtak: egy ünnepi díszbe borult virágbolt és a meghitt családi légkört árasztó otthon. A dalhoz tartozó klipet Csapó Ádám vezetésével a Clapper's Creative készítette el, akik az "Értem jött a nyár" (Gájer Bálint első saját dala) klipjét is forgatták. A meghitt karácsonyi videóban az énekes partnerét a fiatal modell Ötvös Brigitta alakítja – akivel a való életben is egy párt alkotnak. A klipben viselt karikagyűrű miatt pedig gyanítjuk, hogy Bálint és Brigi a való életben is fontos lépésre szánták el magukat, akár az is lehet, hogy titokban már össze is házasodtak…? - universal music - [2017.12.13.] Megosztom: