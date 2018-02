Gratulálunk! Wolf Péter életműdíjat kapott Wolf Péter életműdíjat vehetett át az Artisjus 2018-as díjainak átadóján. Az Artisjus-díjak célja 18. éve az, hogy az előadók mellett tevékenykedő szerzőkre irányítsa a figyelmet, őket ünnepelje. Az Artisjus-díjat a zenei szakma ítéli oda: a beérkező ajánlásokat az Artisjus vezetőségének tagjai összesítik és ők döntenek a díjazottak személyéről.



Az Artisjus-díjazottak kiválasztásában részt vettek az Artisjus vezetőségi tagjai mellett a junior díjakat odaítélő bizottság tagjai is. Nevezetesen Bágyi Balázs, Both Miklós, Czutor Zoltán, Hollós Máté, Jónás Vera, Madarász Iván, Malek Miklós, Sebestyén Áron, Sugár Miklós, Szabó Áron, Szakos Krisztián, Tihanyi László és Victor Máté határoztak a díjazottakról idén.



Hét zenei kategóriában díjazták a szerzőket, valamint idén is átadták a tavalyi év legjobb produkciójának járó díját. A Könnyűzenei alkotói életműdíjat Wolf Péter kapta.



Klasszikus komolyzenei képzettségén túl 2015-ben, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz-tanszakának elvégzése után zeneszerzői diplomát, majd doktori címet szerzett. A könnyűzene műfajában olyan slágerek fűződnek nevéhez, mint a Most kéne abbahagyni, Könnyű, mint az egyszeregy, Bús szívből énekelni, vagy az Elsöpri a szél. Sokoldalúságáról Victor Máté méltatása is hosszasan szól: „Élt a Magyar Rádió Szimfonikus Könnyűzenei Rovata nyújtotta lehetőséggel, és elkezdett szimfonikus zenekari darabokat is komponálni. Majd egyre több tv- és filmzene -- csak emlékeztetőül: Vuk -- és megszámlálhatatlan hangszerelés, átdolgozás született. Az utóbbi két évtizedben végképp eltávolodott a táncdal világától és alkotói érdeklődése „komolyabb" műfajok felé fordult.” [2018.02.01.] Megosztom: