Amíg él a remény - Elbűvölő klippel jelentkezett Majsai Gábor! A nyár nagy meglepetésének szánja Majsai Gábor vadonatúj szerzeményét, amelynek egyszerre történik a dal-és klippremierje. Az „Amíg él a remény” című dal és a frissen elkészült videoklip varázslatos világba repíti a hallgatót. Mintha csak egy sanzont hallgatnánk, amikor a zenész új, leendő slágere felcsendül… A kétszeres aranylemezes, Emerton díjas előadótól már megszokhattuk, hogy sosem köt kompromisszumot, ha az igényességről van szó.



Zenei szárnyalásaiban nem kötik szabályok és nem igazodik trendekhez. Így készült a vadonatúj szerzemény is, amely ezúttal a sanzonok világába invitálja a közönséget. Azt, hogy Majsai Gábor egy nagyformátumú zenész, eddig is tudtuk. Az „Amíg él a remény” c. felvétellel újabb nyomot hagy a magyar zenei palettán. „Most épp ez a hangulat élt bennem, amihez M. Hefelle Krisztina szövege adott keretet – meséli az előadó. – Ezúttal olyan meglepetéssel kedveskedem a szimpatizánsaimnak, amire eddigi pályafutásom során még nem került sor, nevezetesen, hogy a dalpremierrel együtt klippremiert is tartunk. Ember Péter barátom, aki az utóbbi albumaim hangszerelője és hangmérnöke is egyben, nyakába vette a kamerát és több országot végig forgatott, hogy képileg is visszaadja a dal hangulatát. Legalább olyan igényességgel készítette a klipet, mint az albumaimat szokta. Biztos vagyok benne, hogy sok embernek szerzünk örömet ezzel a dallal.” Zene Majsai Gábor

Szöveg M. Hefelle Krisztina

Videó- és stúdió munkák: Ember Péter

A klip női főszereplője: Rédei Renáta, a balassagyarmati Megafon rádió műsorvezetője [2018.07.13.]