Kollányi Zsuzsi: "minden lépcsőnek örülök, amit meglépek" Miniinterjú Kollányi Zsuzsival, a Paloznaki Jazzpiknik egyik fellépőjével zene.hu: Láthatóan ragyogsz, gratulálunk a boldogságodhoz a magánéletben és az utóbbi időben látványos szakmai sikereidhez! Mire vagy legbüszkébb? Mi volt a legnagyobb szakmai kihívás és mi volt az, ahol a legjobban élvezted a munkát? Kollányi Zsuzsi: Legbüszkébb jelenleg a várandósságomra vagyok. Szakmailag pedig minden lépcsőnek örülök, amit meglépek. Legyen az az Arénás bulink a Majka-Curtis produkcióval, a Nagy Duett, vagy akár a saját dalok megjelentetése. Természetesen ez utóbbiak sikere azért egészen nagy mértékben simogatja a lelkemet és bízom benne, hogy a soron következőket is kedvelni fogja a közönség.



zene.hu: Jártál-e a Jazzpikniken korábban, megnézed-e valamelyik fellépőt a fesztiválon?



Kollányi Zsuzsi: Nem voltam még sajnos, és nem is igen tudom, kik lesznek a fellépők, de én mindig lelkesen figyelem a tehetséges kollegákat, szeretem, ha le tudnak nyűgözni, úgyhogy biztosan belehallgatok majd, amibe tudok.



zene.hu: Mivel készültök, mire számíthatunk a Jazzpikniken Tőletek? Mit kell tudnunk a ’Kollányi Zsuzsi feat. Dr Echo’ formációról?



Kollányi Zsuzsi: A formációnk két főből áll, Vető Peti barátommal már tizenéve zenélünk együtt. Saját és feldolgozás dalokat egyaránt játszunk, elektroakusztikus gitár kísérettel, looper segítségével, illetve Peti is énekel velem, úgyhogy ketten is igen telt hangzást tudunk létrehozni ezáltal.



zene.hu: Mikorra várod a babát és meddig vagy betáblázva előtte? Majkáékkal hogy oldjátok meg hiányod a koncerteken?



Kollányi Zsuzsi: Már nem igazán vagyok betáblázva, ugyan bő hetek vannak még a várandósságomból, de energetikailag teljesen máshol van most a tűréshatárom, mint egyébként. Szóval dolgozom, de azért nem annyira vehemens elánnal, mint ami engem alapvetően jellemez.

Majkáékkal úgy oldottuk meg a hiányomat a következő pár hónapra, hogy a teljes koncertanyagot rögzítettük hangban és képben egyaránt, így digitálisan gyakorlatilag most is jelen vagyok a koncerteken. zene.hu: Ez nagyon izgalmasan hangzik! A Jazzpiknikes fellépésetek is, biztosan ott leszünk. Sok örömet kívánunk a majd a babával, a családdal és további sikert a fellépéseken, a zenében. Kollányi Zsuzsi feat Dr. Echo Taittinger Jazz és Pezsgőbár

Péntek, Augusztus 4. 21:00 – 22:30