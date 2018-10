Képgalériák • Kalászi Kortárs Tánctalálkozó "Ez a fesztivál mindenkinek szól, aki a táncot és a ...." - XV. Kalászi Kortárs Tánctalálkozó Idén már tizenötödik alkalommal rendezik meg október 25-28 között a Kalászi Kortárs Tánctalálkozót, azt a fesztivált, ami a szentendrei kistérségben egyedülálló módon vállalja fel kortárs táncművek bemutatását, a műfaj rajongóinak nagy örömére. A közelgő esemény apropóján a rendezvény művészeti vezetőjével, Juhász Zsolttal beszélgettünk múltról, jelenről, jövőről. Hogyan jött az első tánctalálkozó ötlete, 15 évvel ezelőtt? A Duna Táncműhely, amely a fesztivált szervezi, 19 éve alakult, és a Kós Károly Művelődési Ház, közismertebb nevén a Kalászi Faluház már a kezdetektől rendszeresen befogadta a társulat kísérleti előadásait. Az évek során éreztük azt az egyre erősödő igényt a helyi közönség felől, hogy más kortárs táncelőadásokat is szívesen látnának a Faluházban, így vágtunk bele az első fesztivál megrendezésébe. Akkor még egy viszonylag szerényebb programmal jelentkeztünk, az évek során azonban egyre bővült a választék, a Kalászi Kortárs Tánctalálkozó pedig fokozatosan régiós jelentőségre tett szert, hiszen a szentendrei kistérségben nincs más olyan rendszeresen megszervezett esemény, amely felvállalná a kortárs táncművek koncentrált bemutatását. Melyik volt az elmúlt 15 év legemlékezetesebb produkciója? Erre borzasztó nehéz válaszolni, hiszen az összes előadás közel állt a szívemhez, ezért is hívtam meg őket. Mégis azt mondanám, hogy az első fesztivál egésze rendkívül jó emlék maradt, mivel nem várt módon olyan mértékű teltházas érdeklődést váltott ki, hogy egy gombostűt sem lehetett leejteni a nézőtéren – ez a siker azóta is nagymértékben motivál bennünket. Az előadások közül talán kettőt emelnék ki: egyrészt a Forte Társulat Nagy Füzetét, másrészt pedig a Pintér Béla és Társulata Parasztoperáját. A Forte rendszeres vendége a fesztiválnak, számos előadása vendégeskedett már Budakalászon, a Nagy Füzet azonban egy olyan különleges produkció, amely az egész szakmában komoly elismerést váltott ki, és megtisztelő volt, hogy mi is vendégül láthattuk. A Parasztopera pedig azért maradt emlékezetes, habár nem tánc-, hanem színházi előadásról van szó, a társulat hatalmas sikert aratott nálunk, nagyon bensőséges előadást láthattunk Budakalászon. Hogyan látják a fesztivál jövőjét? Fontosnak tartjuk, hogy a korábban elkezdett törekvéseket folytassuk: mint a fiatalabb korosztályokra való fókuszálást vagy a multidiszciplinaritást. Ugyanakkor pár éve folyamatosan nyitunk a régióra, Budakalász mellett további települések bevonására törekszünk. Tavaly Dunabogdányban, idén pedig Szentendrén láthatja a közönség a fesztivál egy-egy kihelyezett előadását. A budakalászi Kós Károly Művelődési Házzal pedig gyakorlatilag közösen szervezzük a fesztivált, válogatjuk ki az előadásokat – és ebbe a regionális együttműködésbe igyekszünk meginvitálni további kulturális intézményeket is a környékről, mint például a szentendrei MűvészetMalmot, ahol idén a Képíró című előadást láthatjuk. Mi a hosszútávú perspektívája a kortárs táncnak? Úgy érzem, hogy a mai világunkban egyre nagyobb szükség van az intellektuális kihívásokra, így a kortárs tánc létjogosultságát abban látom, hogy minél elmélyültebb, és a világra aktuálisan reflektáló művészeti ágként játsszon komoly szerepet a kortárs kulturális életben – szembehelyezkedve az elkommerszesedő médiával és a média által elkommerszesített kulturális termékekkel. Szuper dolog, hogy meginvitálják a fiatalokat is, hogy nyissanak a tánc és a színház felé. Vajon el lehet őket érdemben csalni egy ilyen programmal a tv/internet elől? Úgy tűnik, hogy igen, hiszen az iskolák minden évben „követelik”, hogy szervezzünk gyerek- és ifjúsági előadásokat, amelyek minden alkalommal hallatlan sikert aratnak a fiatal korosztályban, hiszen a gyerekek is érzik, hogy időnként szükségük van kiszakadni a virtuális világból és valós, élő találkozásokat megélni. Korábban kifejezetten a gyerekközönségre fókuszáltunk, az elmúlt évben viszont a Káva Kulturális Műhellyel és a Nemzeti Táncszínházzal közreműködve megvalósított Talpuk alatt nevet viselő, komplex táncszínházi nevelési előadásával az idősebb, középiskolás korosztályt is igyekszünk megszólítani. Kiknek ajánlják az idei fesztivált? Az idei fesztivállal – ahogy a korábbi években is – a közönség széles rétegeit kívánunk elérni, a műsor mindenkinek szól, aki a táncot és a színházat szereti. Ahogy korábban említettem, a megcélzott közönség korosztályi sokszínűsége is rendkívül fontos a számunkra, vagyis a gyerek- és ifjúsági mellett a felnőtt nézőknek is ajánljuk az előadásainkat – amelyek központi témája idén az ’eros’, vagyis a szerelem és erotika, valamint a művészet kapcsolata. koko [2018.10.16.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Dobost keresünk zenész » dobos/ütős [2018.10.14.]

