Meghökkentő, pimasz és nagyon őszinte - IDLES a Budapest Parkban

A brit post-punk zenekarnak nem kenyere a kertelés, dalaikkal, ha kell a legérzékenyebb témákba is beleállnak, legyen szó politikáról vagy saját démonaikról. Az IDLES az egyik legerősebb bizonyíték arra, hogy a 2000-es évek után is születtek meghatározó gitárzenekarok, akiknek elemi energiáiktól bennünk is felpörög az adrenalin és jó velük együtt ordítani a nagyvilágba. Pont erre a felszabadulásra kínál remek lehetőséget az IDLES első önálló budapesti koncertje július 8-án, a Budapest Parkban.

Az IDLES 2009-ben alakult Bristolban, leginkább még egyetemi zenekarként. Az élő koncerteken megedződött csapat 2017-ben adta ki sokat dicsért Brutalism című debütáló albumát, amelyet azóta négy másik lemez követett, legutóbb a 2024-ben kiadott TANGK. Ez a zenekar eddigi legambiciózusabb és legmeghökkentőbb munkája: hiszen míg korábban az IDLES a világ pimaszságait figurázta ki kemény állkapoccsal szembe szállva az igazságtalanságokkal, addig ezen az anyagon a traumáik feldolgozása kerül középpontba. Egy új korszakhoz értek, ahol a kitartás gyümölcseit kínálják: a szeretetet, az örömöt és a hálát – pusztán már a létezés lehetőségéért is. A TANGK-ból radikális és dacos megerősítés sugárzik, olyan csúcspontokkal, mint a lüktető és koszos Dancer. A Crawler után ez lett a banda második olyan albuma, amely listavezetővé vált az Egyesült Királyságban.

Az IDLES energikus dalaival az évek során az egyik legmarkánsabb gitárzenei formációvá vált, rendszerkritikus szövegeikkel és az elnyomott csoportok melletti kiállásukkal sosem feledve küldetésüket. A csapat eddig egyszer járt Budapesten, akkor a Sziget Fesztiválon arattak zajos sikert 2019-ben, most pedig ismét itt az idő egy hatalmas közös bulira, ahol elszállhat minden düh és előtérbe kerülhet az önfeledt boldogság július 8-án, a Budapest Parkban.

Jegyek

[2025.11.23.]

