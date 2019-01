Giorgio Moroder Budapesten lép fel - jegyek itt A legendás zenei producer, Giorgio Moroder bejelentette legelső élő európai turnéját! Jegyek itt Giorgio Moroder így kommentálja legelső élő turnéját: „Olyasvalami ez, amire mindig is vágytam, a rajongóim állandóan kérdezték, hogy fogok-e valaha turnézni. Régen a producerek számára elképzelhetetlen volt, hogy elhagyják stúdiójukat, ez a terület az énekeseké volt. Ma a DJ-k és zenei producerek a pop/dance zene szupersztárjaivá váltak, eljött tehát az idő, hogy én magam is belevágjak ebbe! Nagyon izgatott vagyok!” A Celebration of the 80’s turné koncertje egy klasszikus és mai dance slágerekkel teli este lesz. A rajongók láthatják majd Morodert vezényelni, vocoderen játszani, effekteket és hangokat előadni. Zongorázik is majd és olyan személyes történeket oszt meg a közönséggel, amelyek azelőtt soha nem jutottak ki stúdiója falai közül. Tiszteleg majd régi múzsája, Donna Summer előtt is: a diszkódíva élőben jelenik majd meg a képernyőn, és együtt zenél Moroderrel és zenekarával.



A ’70-es és ’80-as évek nagy slágerei és hangulata élőben elevendik meg 2019. május 15-én a Papp László Budapest Sportarénában.



Fergetes látvány- és show-műsor, ikonikus zenék és ahogyan Nile Rogers nyilatkozta, „A férfi, aki feltalálta a dance zenét”.



