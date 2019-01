Egész estés (láz)álom az Operettben Sok év után újra színre vitték A kék madár legendás történetét, ezúttal az Operettszínház kisszínpadán, a Kálmán Imre Teátrumban futhatunk a boldogság után. Igazi kihívás nekem kék madár-feldolgozást mutatni, mert hatalmas elvárásaim vannak, gyerekkoromban ugyanis nagy kedvencem volt az Arany János Színház akkori feldolgozása - nekem az ő előadásuk a nagybetűs kék madár sztori. Az a hol igaz történetként, hol meseként megélt legenda, ami az élet és a boldogság kulcsát hivatott kutatni amolyan sziszüphoszi módon. A kék madár persze ma már nem a gyerekkori képzeletemet magával ragadó lélek-sci-fi, vagy a korabeli kölyökvilágomat fenekestül felforgató eposz, hanem valami egészen más. Az Operettszínház kék madara modern gyerekelőadás, ami néha, talán szándékosan is zavarba ejt. Zavarba ejt, mert egy ideig olyan, mintha egy lázas, forgolódós gyermekálom lenne a nem minden esetben idilli gyerekkor életre kelt mini világával és félelmeivel, néha viszont mindez az érzés el-elkalandozik. Elkalandozik oda, ahol a gyerekszínház kiskátéja már véget ér, és kirobban a való életbe. Talán e pontokon kacsint ki a felnőttekre cinkosul egy-egy elsuttogott költői kérdéssel? Nehezen dönthető el, hogy tulajdonképpen kinek és miről is szól ez az újragondolt, „átgyerekesített” darab, habár lehet maga a rendező vívódása került színre a drámai kavarban, félig beleragadva a gyereklélek rémálomszerű cirkuszi labirintusába, de az ablakból mégis utána kapkodva a kék madárnak, aminek létezését lehet, még maga sem hiszi el. Na de mi is, vagy ki is valójában a kék madár? Maga a boldogság? De hát az nem lehet, hiszen ha még senki sem fogta el, akkor mindannyian boldogtalanok lennénk? Ebben nem foglalnék állást, de úgy tűnik a kék madár sokkal inkább az örök sóvárgás, a céltalan kódorgás, a hiszékenység csintalan árnyéka, a valódi boldogság délibábja. Erre akar kilyukadni, gyereknyelvre interpretálva, egész estés (láz)álom köntösébe bújtatva - színpompás, modern fantáziadús jelmezekkel, igazán ötletes díszletmegoldásokkal, és jól ismert színészekkel az Operettszínház új Kékmadara is. Mert Tyltyl és Mytyl 110 éves története ma is tökéletesen időszerű, amikor az emberiség mindig csak vágyik, keres, de sosem talál rá az álmaira. Pedig azok lehet, hogy éppen ott ülnek egy karnyújtásnyira tőle, a sarokban. Főbb szerepekben: Felföldi Anikó, Papadimitriu Athina, Ullmann Zsuzsa, Kékkovács Mara, Csuha Lajos/Dézsy Szabó Gábor, Lukács Anita/Bojtos Luca, Vágó Zsuzsi/Auksz Éva, Horváth Dániel/Cseh Dávid Péter, Simon Panna, György-Rózsa Sándor/Barkóczi Sándor, Lévai Enikő, Sándor Péter, Melis Gábor, Pálfalvy Attila, Maros Bernadett, Kálmán Petra, Imre Roland, Fülöp Kristóf láthatók. Rendező: Szenteczki Zita, koreográfus: Widder Kristóf, zeneszerző: Ádám Rita és Darvas Benedek, dalszöveg: Závada Péter. A kék madár márciusi és áprilisi előadásaira január 9-én 10 órától válthatók jegyek a Budapesti Operettszínházban vagy online.



