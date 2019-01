Közös bulira készül a Junkies és az Aurora Junkies és Aurora egy színpadon – közös bulit tartanak a jubileumi évet ünneplő zenekarok Harmadik alkalommal rendez ’Hangos-Punkos Rakendroll Táncház’ néven közös koncertet a Junkies és az Aurora zenekar. A nagy népszerűségnek örvendő eseménysorozat idei bulijára február 1-jén, a budapesti Barba Negrában kerül sor, ahol speciális műsorral állnak színpadra a jubileumi évet ünneplő zenészek. 2019 a Junkies és az Aurora történetében is fontos esztendőnek számít. A budapesti punk rock csapat idén negyedszázados jubileumot ünnepel, míg a győri banda a ’Viszlát Iván’ című lemez 30. születésnapjának szenteli az évet. A két zenekar rengeteg meglepetéssel készül - a Junkies már javában stúdiózik, miközben az Aurora rendhagyó klubturnéba kezdett -, ám a sok teendő mellett arra mindenképp szakítanak időt, hogy a kezdetektől sikeres, közös bulijukat idén is megtartsák a fővárosban. A Hangos-Punkos Rakendroll - sorozat harmadik „epizódjára” február 1-jén kerül sor, ezúttal is a budapesti Barba Negra Music Clubban. „Az Aurora tagjaival nagyon régóta ismerjük egymást, több mint 20 éve volt az első közös koncertünk, de már akkor érződött, hogy nagyon jól működik ez a párosítás. Ha együtt játszunk, hatványozódik a közönség - nem számít, milyen időpontban, vagy helyszínen lépünk fel, mindig nagyon sokan vannak” – mondja Szekeres András, a Junkies frontembere, hozzátéve: „Fontos éve van mindkét zenekarnak, de pont a nagy érdeklődés miatt meg sem fordult a fejünkben, hogy kihagyjuk a hangos-punkos bulit.” Az első Hangos-Punkos Rakendroll Táncház eredetileg egyszeri eseménynek indult, ám olyan sikeres volt, hogy tavaly év elején ráadást tartott a két zenekar. Mivel a 2018-as buli az előzőnél is jobban sült el, nem volt kérdés, hogy idén újra megrendezzék a koncertet, mely mostanra egy speciális sorozattá nőtte ki magát. Maguk a zenészek is élvezik a közös munkát, hiszen nagyon jóban vannak, rengeteg élmény köti össze a bandatagokat. „Ez egy régi barátság. Még főiskolás voltam, mikor már együtt bulizott a két zenekar. Emlékszem, auroráéknak volt egy bilikék Barkasuk, aminek mindig leesett az ajtaja, és arra is, hogy gyakran aludtak Rikiéknél. Vérbeli punkok voltak, elfeküdtek a szőnyegen és ennyi, de ez így volt szuper, és ha el is telt azóta közel 25 év, ezek az emlékek azóta is összekötnek. A barátságunk semmit sem változott” – magyarázza Szekeres. A februári rendezvényen mindkét zenekar speciális produkcióval áll színpadra: az Aurora elsősorban a ’Viszlát Iván’ album dalaira épít, míg a Junkies nihilista punkműsorral készül a rajongóknak. Szekeres azt is elárulta, hogy a koncerten egy vadonatúj dalt is bemutatnak, amit kifejezetten a negyedszázados évforduló kapcsán készített a banda. A Hangos-Punkos Rakendroll Táncház Facebook-eseménye: https://www.facebook.com/events/191027541777574/ [2019.01.22.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje billentyűs zenész » dobos/ütős [2019.01.14.]

