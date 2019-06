Tokaji Fesztiválkatlan 2019 - programok, jegyek itt

Három helyszínen élvezhetik a nézők a Tokaj Fesztiválkatlan 2019-es eseményeit.

A nagyszínpad egyik legnagyobb „durranásának” a világsztár walesi rockénekesnő, Bonnie Tyler koncertje ígérkezik, ugyanakkor a Lord of the Dance sikerprodukciója is igen nagy érdeklődésre tart számot.

Hazai szupersztárok – Havasi Balázs, Rúzsa Magdi – koncertjei is hozzájárulnak a Katlan egyedi atmoszférájához, ahol népszerű színházi előadások (Csárdáskirálynő, Anconai szerelmesek) is láthatók majd.



A nagyszínpadi produkciók előtt vacsorahajó szolgáltatja a gasztronómiai különlegességet. A további programok – a Teátrumban és a Paulay Ede Színházban is – minőségi kikapcsolódást garantálnak. Ezek közül kiemelkedik az Illúzió Mesterei dupla előadás.

A jubileumi 2019-es ötödik Fesztiválkatlan szezon május végétől szeptemberig tart.

[2019.06.13.]