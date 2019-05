Tóth Zoltán András: "Jó időutazás" A háttérben és a szinpadon is dolgozik Tóth Zoltán András. Nézzük mik a legújabb hírek a Republic együttes alapító tagjával, korábbi gitárosával. "Érdeklődtek többen, hogy milyen formában találkozhatunk a jelen időkben. Azt tudom válaszolni, hogy egyrészt megkezdett hangszeres munkákon dolgozom a „háttérben”. Született egy kamaraszimfónia, valamint a Bolhapiac tündérei - albumok világát is folytatom. Kissé ráérősebben, kísérletezően." - kezdte válaszát a zenész. Tóth Zoltán András élőben két formációban lép fel jelenleg. Mindkettőben erősen benne van a régi repertoár megidézése.



"Az Exkluzív trióban két erősen képzett, muzikális zenésszel játszom együtt. Itt -a gitárjátékot tekintve- egy, a régire erősen hajazó, mégis új „soundom” van, némiképp módosított, „lazább” gitártechnikával játszom. Ez egyrészt a polifónia növelés, másrészt a saját-ének szerepkörhöz való alkalmazkodás jegyében áll. Jellemző még, hogy a repertoárban több olyan hajdani albumokon „megbúvó” jó dal van az ismert slágereken kívül, mely leginkább a régi, közelálló Republic szimpatizánsok számára volt leginkább ismert, de itt most újra a felszínre hozzuk. Valamint játszunk 2013 után született új szerzeményeket is. Földes Máté (ének, billentyű) és Csintalan György (dob) a társaim itt, a Tóth Zoltán-ex REPUBLIC exkluzív formációban." - tette hozzá.



Szinkronban vannak



"A másik, Kék és Narancssárga emlékprodukció a nevében is kifejezi a lényegét. Itt egy emlékőrző, régi dalokat játszó csapat állandó vendégeként lépek színpadra. Irányukból egy valóban őszinte tiszteletadást érzek a múlt felé, valamint a lelkes előadásmóduk nagyszerű hangulatú koncerteket eredményez, ahol a közönség szinkronban és befogadóan énekli végig a dalokat. Attila, az énekes egészen jó orgánummal idézi meg ezeket. És ami számomra a lényeg: Itt a pontos, régi szerepkörömben szólaltatom meg a hangszert. Jó időutazás... Ami egyáltalán nincs ellenemre." Még info Zoliról. [2019.05.30.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje cajon dob hangszer [2019.05.28.]

énekesnő zenekart keres zenekar [2019.05.27.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu